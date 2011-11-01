Партнерство в образовании

Вопросы подготовки рабочих кадров для экономики в первые месяцы 2011 года стали одним из акцентов планирования развития России. Дважды – в марте и апреле – под непосредственным руководством Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА проходили рассматривавшие данную тематику совещания, в апреле же президент поставил задачу активизации работы по насыщению экономики квалифицированными трудовыми ресурсами перед полпредом Дальневосточного федерального округа Виктором ИШАЕВЫМ. В июне окружной совет при полпреде обсуждал пути ликвидации кадрового дефицита, дисбаланса спроса и предложения на дальневосточном рынке труда.

Для Хабаровского края, укрепляющего позиции промышленного центра Дальнего Востока, этот вопрос также имеет первостепенное значение. Впрочем, как отмечалось на совете, здесь накоплен и немалый положительный опыт в работе на данном направлении.

Говоря о насыщении экономики кадрами, губернатор Вячеслав ШПОРТ отмечает:

– В некоторых отраслях положение дел в Хабаровском крае можно назвать критическим. В области машиностроения создался острый дефицит специалистов разных направлений, начиная от рабочих-инструментальщиков, слесарей, сварщиков, станочников. Очень востребованы рабочие высокой квалификации в строительной отрасли. Не хватает инженерных кадров, работников со средним специальным образованием. При всем том, что у нас практически по всем направлениям организована работа и есть центры переподготовки, многие предприятия активно участвуют в подготовке кадров для своих нужд в учреждениях среднего и начального образования, кадровый спрос остается высоким.

По данным министерства экономического развития и внешних связей края, в 2011 году потребность экономики региона в квалифицированных специалистах, имеющих начальное профессиональное образование, в транспорте, например, составит 853 вакансии, в то время как, по данным регионального министерства образования, количество выпускников профессиональных училищ для отрасли – 507 человек. В машиностроении при потребности в 174 квалифицированных рабочих профессиональные училища и лицеи выпустят только 131 специалиста. Еще резче разрыв в машиностроении по удовлетворению потребностей в сотрудниках со средним профессиональным образованием: при заявках на 905 человек ссузы края выпустят только 574 молодых специалистов для данной отрасли.

В целом потребность в рабочих кадрах в 2011 г. составит 3443 человека, а ожидаемый выпуск учреждений начального профобразования – 3344 человека. При этом лишь 1592 выпускника готовы трудоустроиться, 471 человек выражает намерение продолжить образование, 21% подлежит призыву в ряды вооруженных сил. Таким образом, дефицит квалифицированных рабочих покрывается системой образования только на 46,2%. Несколько лучше обстоят дела с удовлетворением потребности в специалистах среднего звена, сформированной в 2011 году на уровне 2365 человек. По той же схеме расчетов она будет удовлетворена работающими в крае ссузами на 83%.

По мнению заместителя начальника отдела профессионального образования министерства образования и науки Хабаровского края Людмилы КОЧНЕВОЙ, в числе основных причин возникновения кадрового дефицита – демографический спад 90-х годов прошлого столетия и активная минусовая миграция тех лет, приведшая к оттоку квалифицированных кадров в центральные районы страны. Сегодня почти все выпускники школ могут поступить в вузы, и привлечь их в техникумы, колледжи, училища и лицеи не так просто. Тем не менее работа на данном направлении в крае ведется весьма успешно, если не брать во внимание проблему нехватки молодежи.

Одна из наиболее действенных мер – профессиональная ориентация с помощью организации отраслевых кластеров, являющихся системой непрерывного профессионального образования по схеме: школа – профобразование – трудоустройство. Подготовка к дальнейшей профессии начинается еще в школе, по заказу конкретного работодателя, обучение продолжается в учреждениях профессионального образования, в ходе которого обучающимся предоставляется практика на базовом предприятии, а впоследствии, после получения начального, среднего или высшего профобразования, предприятие-заказчик принимает их в свой коллектив. Сейчас правительство края ставит задачу развития кластерной модели подготовки в авиастроении, строительстве, лесной отрасли.

В регионе действуют 27 краевых учреждений начального и среднего профобразования. Все они получают краевой заказ, сформированный министерством образования и науки края на основе общей заявки министерства экономического развития и внешних связей, созданной по предложениям профильных министерств, ведущих собственный анализ кадровых потребностей отраслей экономики. Этот документ утверждается на уровне вице-губернатора. Таким образом, краевые учреждения профессионального образования получают государственное задание и финансирование под его реализацию из краевого бюджета.

Исходя из прогноза потребности в кадрах, профессиональная школа края корректирует перечень специальностей, по которым ведется подготовка специалистов. Только в последнее время открыта подготовка по новым профессиям и специальностям: электромонтер пожарно-охранной сигнализации, контролер станочных и слесарных работ, педагогика дополнительного образования, стоматология профилактическая, слесарь по ремонту газового оборудования, контролер полуфабрикатов и изделий из древесины и другие. Откликаясь на запросы экономики, минобрнауки края планирует увеличение приема для обеспечения кадрами транспорта, сельского хозяйства, авиационной отрасли, лесного комплекса и, наоборот, сокращение набора на отдельные специальности в области информатизации и экономики.

В крае сложилась хорошая практика взаимодействия с Союзом работодателей Хабаровского края. Почти все учреждения начального и среднего профобразования являются его членами. И это не формальное членство. Во всех краевых учебных заведениях созданы попечительские советы, большую часть которых – до 80% – составляют работодатели от предприятий профильных отраслей экономики. Советы рассматривают предметные вопросы укрепления материально-технической базы учебных заведений, корректировки образовательного процесса.

В качестве примера можно привести сотрудничество ПУ№6 г. Хабаровска и «Дальспецстроя». Авиастроительный лицей №2 в Комсомольске-на-Амуре получает серьезную финансовую поддержку от КнААПО. Базовым предприятием Хабаровского техникума водного транспорта является Амурское пароходство, помогающее в оформлении и оснащении кабинетов и лабораторий. Студенты техникума проходят оплачиваемую практику на базе предприятия. По просьбе пароходства ссуз открыл новую специальность «Операционная деятельность в логистике». Успешно работает Ресурсный центр в области строительства на базе Хабаровского технического колледжа, в состав попечительского совета которого входят представители местных строительных компаний.

Важным направлением является участие работодателей в государственной итоговой аттестации. Именно представители предприятий являются председателями государственных аттестационных комиссий. Они формулируют свои замечания, отражающиеся в отчетах, рассматриваемых далее на педсоветах учреждений образования с целью устранения недостатков.

– Мы пытаемся перейти к общественно-государственной системе оценки профессионального образования, к реальному государственно-частному партнерству в этой сфере, – говорит Людмила Кочнева. – Для того чтобы получить компетентного специалиста, недостаточно только пригласить на работу выпускника, работодатель должен создать соответствующие условия для его адаптации на предприятии.

Еще один пример партнерства бизнеса и власти в подготовке кадров – организация подготовки и переподготовки незанятого населения по программам дополнительного образования с оплатой стоимости обучения заинтересованными компаниями. Работодатель часто не может определить перспективную потребность и говорит о текущих запросах, о тех специальностях и профессиях, которые требуются ему сегодня, а не через несколько лет, в течение которых можно организовать обучение. Для решения этой проблемы в крае на базе существующих учреждений создан соответствующий механизм дополнительного профессионального образования. И такие программы пользуются все большей популярностью, во многом компенсируя нехватку выпускников лицеев и училищ. В 2009 году по ней прошли подготовку 5200 человек, а в 2010-м – уже около 8000 человек.

С 1 сентября 2011 года страна переходит на новые федеральные государственные образовательные стандарты в системе начального и среднего профессионального образования. Людмила Кочнева говорит, что это новая идеология и новая схема построения образовательного процесса. Ее основное отличие от существующей системы заключается в большем акценте на практическом обучении. Кроме того, теперь появляется такое понятие, как компетентность, характеризующая способность реализовывать свои знания на практике. То есть выпускник должен, приходя на предприятие, быть готовым не к дальнейшему производственному обучению, а к полноценной работе на уровне присвоенного по окончании учебы разряда.

Достичь такой компетентности можно только в партнерстве с работодателями, совместно с которыми должны разрабатываться профессиональные модули обучения. Это предполагает дальнейшие шаги к расширению частно-государственного партнерства в профессиональном образовании Хабаровского края. В краевом минобрнауки считают, что успех будет зависеть от позиции предприятий не только в вопросах формирования современной материальной базы, но и в реформировании содержания образования с учетом потребностей регионального рынка труда, в привлечении в училища и ссузы лучших мастеров-практиков для проведения практических занятий. Предприятия, заинтересованные в выпускниках, должны не только предоставлять базу практики, но и материально поддерживать учащихся и выпускников увеличением стипендии и оплатой труда в ходе практики.