У PRISCO больше флота не осталось

Напомним, девять судов PRISCO дочка «Совкомфлота» - SCF Tankers Ltd. получила, победив в аукционе по продаже имущества компании-банкрота еще в июле. Торги были организованы судом по банкротствам Южного округа Нью-Йорка. По сообщению пресс-службы «Совкомфлота», Общая сумма покупки четырех танкеров дедвейтом примерно по 105 000 т и пяти танкеров дедвейтом по 51 000 т (один для перевозки нефти, восемь - для нефти и нефтепродуктов) возрастом 7-8 лет составила $215 млн.

По словам Евгения Амбросова, первые суда были оформлены в начале августа. В настоящий момент уже все определены в тайм-чартер и заняты на перевозках нефтепродуктов. Все танкеры имеют ледовый класс, находятся в отличном техническом состоянии. На дальневосточных проектах потребности в приобретенных судах нет.

Покупка готовых судов - не типичная для «Совкомфлота» практика. В компании идет активное пополнение флота новыми судами. По словам Евгения Амбросова, сегодня уже профинансировало строительство и полностью законтрактовало три новых челночных танкера «Штурман Альбанов», «Штурман Малыгин» и «Штурман Овцын» и четырех вспомогательных ледокольных судов: «Геннадий Невельской», «Степан Макаров», «Федор Ушаков» и «Михаил Лазарев», которые будут работать именно на сахалинских проектах.

Досье газеты «Золотой Рог»: По данным сайта "Совкомфлота", собственный и зафрахтованный флот "Совкомфлота", специализирующийся на транспортировке углеводородов из районов со сложной ледовой обстановкой, включает 140 судов общим дедвейтом около 12,3 млн т, треть судов обладает высоким ледовым классом. Компания обслуживает крупные нефтегазовые проекты в России и мире: "Сахалин-1", "Сахалин-2", "Варандей", "Приразломное", "Новый Порт", "Ямал СПГ", Tangguh (Индонезия), Peregrino (Бразилия).

Единственный акционер ПАО "Совкомфлот"- Росимущество (100%).

Лариса ЛАРИНА.