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Китайский губернатор предложил хабаровскому строить круизные теплоходы
Губернатор китайской провинции Хэйлунцзян Лу Хао предложил властям Хабаровского края спроектировать и построить теплоходы повышенной комфортности для состоятельных граждан обоих приграничных регионов. Такие суда, по мнению китайского руководителя, способствуют большему обмену туристами между городом Фуюань и Хабаровском, сообщает ИТАР-ТАСС.
«Мы знаем Вячеслава Ивановича ШПОРТА как специалиста в области проектирования и строительства самолетов. Думаем, что он сможет спроектировать и построить теплоходы для туристов из обеих стран», - сказал Лу Хао на встрече с хабаровским губернатором. Он добавил, что внимательно изучал, какие суда ходят по маршруту «Фуюань - Хабаровск». «Вряд ли богатые и состоятельные граждане Китая или России выберут такие теплоходы для поездки в соседнюю страну», - отметил губернатор провинции Хэйлунцзян.
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