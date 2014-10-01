Дальневосточный событийный туризм говорит с заметным азиатским акцентом

Во Владивостоке завершился финал Регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

Впервые за всю историю этой премии, которую поддерживает Министерство культуры РФ, в ней приняли участие Дальневосточный и Сибирский федеральные округа. В минувшие выходные прямо во Владивостоке можно было прогуляться по сибирскому подворью, побывать на этапных острогах Великого кандального пути, услышать эхо Первой мировой под Спасском или полюбоваться цветением маральника на Алтае.

Как рассказал президент Национальной премии RussianEventAwards Игорь КАВЕРЗИН, конкурс проходит уже третий год, и интерес к нему стремительно растет. Если в 2012-м на суд экспертов было подано около 100 заявок, в 2013-м - почти двести, а в этом году только Дальний Восток и Сибирь представили полторы сотни проектов.

Досье "Золотого Рога": Национальная премия в области событийного туризма RussianEventAwards - крупнейший в России профильный конкурс. Он призван собрать на одной площадке лучшие творческие силы из больших и малых городов России и зарубежья, объединенных стремлением сделать жизнь и путешествия в России ярче, интереснее и содержательнее, выявить лучшие проекты в области событийного туризма и создать площадку для обмена опытом. В европейской части России этот конкурс проходит с 2012 года.

В нынешнем году впервые состоялись пять региональных этапов, финалы которых проходят во Владивостоке, Ростове-на-Дону, Самаре, Сыктывкаре и Ярославле. Подготовкой и организацией регионального этапа по Дальнему Востоку и Сибири занимался Фонд содействия комплексному развитию и брендингу территорий. Оценивал работы номинантов экспертный совет, в который вошли представители Ростуризма, Министерства культуры РФ, администрации Приморского края, ведущих дальневосточных вузов, федеральных, отраслевых и региональных СМИ. А критериями оценки стали оригинальность замысла, социальная значимость, масштаб вовлечения аудитории, перспективы проекта и роль в продвижении территории.

Первый этап премии был заочным. Старт объявили еще в середине апреля. В исполнительную дирекцию было подано 147 заявок из 13 субъектов Дальнего Востока и Сибири, в финал вышли 77 проектов культурной, спортивной, исторической, деловой и гастрономической направленности. И вот, наконец, настало время подводить промежуточные итоги, а участникам - лично защищать свои проекты.

Тем для обсуждения накопилось много: нужна ли игрокам рынка событийного туризма специальная ассоциация, защищающая их интересы, стоит ли вообще отделять событийное направление от туризма как такового, где найти средства на реализацию проектов, как повысить узнаваемость территории и установить диалог с целевой аудиторией.

Председатель экспертного совета - вице-президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма Сергей ПОЗДНЯКОВ выразил надежду, что премия будет способствовать в перспективе созданию профессионального отраслевого объединения в виде ассоциации, которая помогала бы развивать событийный туризм в первую очередь в регионах. В отличие от других объединений это должна быть абсолютно открытая структура, подключиться к которой может любое заинтересованное в развитии этого вида туризма лицо. Ассоциация будет оказывать консультативную и методическую помощь, способствовать продвижению проектов, транслируя информацию о мероприятиях на территории России и за рубежом.

«Обычно широкую известность получают 5-6% реализуемых в России событийных мероприятий, хотя на самом деле достойных внимания общественности и профессионалов проходит куда больше, - говорит Сергей Поздняков. - Событийный туризм развивается у нас не так давно, и очень важен обмен опытом, причем на всех этапах. Региональный этап показал, что зачастую авторы не умеют правильно оформлять свои проекты, и порой содержание мероприятия гораздо глубже и ярче, чем его смогли представить на бумаге. Составлению заявок, грамотной презентации надо учиться. Не только для того чтобы участвовать в премии, но и чтобы побеждать в других профессиональных конкурсах, выигрывать гранты. Кроме того, у участников рынка накопилось большое количество вопросов, в т.ч. и к местным и федеральным властям, которые можно решить только сообща. Ассоциация будет работать и в этом направлении».

«У Дальнего Востока и Сибири большой потенциал в сфере событийного туризма, и нужно смелее идти в этом направлении, делая акцент на наиболее сильные стороны региона, - в голос вторили эксперты. - Возьмем, к примеру, гастрономический туризм. Не пытайтесь удивить гостей пиццей или греческим салатом: этого добра хватает и в центральной части России, и за рубежом. В ваших регионах есть свои уникальные продукты, на основе и вокруг которых можно и нужно создавать роскошные гастрономические программы».

Кстати, три проекта из 77 были посвящены как раз этой теме и принадлежали приморцам. Наш край, к слову, был представлен во всех двенадцати номинациях конкурса. Так, в качестве «Лучшего проекта деловой направленности» номинировался Международный экономический бизнес-конгресс, за право называться «Лучшей площадкой для развития событийного туризма» боролись проекты «Лес на ладони», «Пигмалион» и «Остров мечты», а на звание «Лучшего проекта в области культуры» претендовали «Лето на Русском», Фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы», «Мосты культуры Линц - Владивосток», «Океан звука» и фестиваль «Славянский берег»… И надо сказать, что выступления номинантов были эмоциональными, а споры экспертов - жаркими.

«Это самое полезное и действенное на сегодняшний день мероприятие, какое только можно себе представить для решения задачи продвижения территорий и развития творческих площадок во всех регионах России, - убеждена председатель попечительского совета Фонда содействия комплексному развитию и брендингу территорий Александра МАКСИМЕЦ. - Мы убедились в этом на собственном опыте, когда в 2013 году впервые участвовали в конкурсе с проектом «Экотерра» - кстати, единственным от Дальнего Востока! - который сразу попал в финал, а по итогам финальных защит проектов стал лауреатом в номинации «Лучшая площадка для развития событийного туризма».

«По уровню профессионального исполнения они не отличаются от работ коллег из центральной части России, а вот что касается тематики, то ощущается явный азиатский акцент, и это абсолютно правильно: вы знаете и чувствуете своих соседей по АТР лучше, чем западных соотечественников, - делится мнением эксперт премии, генеральный директор интернет-портала «Арктика-Инфо» Инна КАБАНОВА. - Очень хорошо, что проекты оцениваются комплексно: на одной идее - даже самой яркой и оригинальной - далеко не уедешь. Сколько смелых и действительно красивых, но не продуманных до конца историй вспыхивало на «небосклоне» событийного туризма и так же быстро уходило в небытие! А вот когда проект произрастает из платформы бренда, когда он соответствует ожиданиям целевой аудитории и вместе с тем вносит новые краски, новые акценты в туризм как таковой, это дорогого стоит».

«Чем хорош событийный туризм, так это тем, что он неисчерпаем по содержанию, - резюмирует Александра Максимец. - При правильном подходе он может обеспечить серьезный поток туристов в регион, причем круглогодично. И ежегодно пополняться все новыми событийными турами, которые из категории случайных будут переходить в разряд регулярных. Более того, даже если в жизни территории или туристского объекта нет событий, сложившихся исторически, их можно и нужно придумать специально! Это может быть что угодно - кинофестивали, театрализованные шоу, карнавалы, ярмарки, модные показы, народные и религиозные праздники, музыкальные, цветочные и гастрономические фестивали, спортивные мероприятия, экономические форумы и т.д. Все зависит от фантазии и, главное, желания лиц, ответственных за продвижение территории».

Итак, региональный этап конкурса завершился. В финале Дальний Восток и Сибирь будут представлять 38 проектов, занявших первые места и получивших Гран-при. Именно они и отправятся на решающий этап RussianEventAwards, что пройдет уже в начале декабря в Кирове.

Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.