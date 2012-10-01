www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 0 р. 100 JPY: 0 р.
EUR: 0 р. 10 CNY: 0 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Трудовые станут электронными

01 Октября 2012, 21:40 | Дальний Восток

Трудовые книжки будут переводить в новый формат

Глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Юрий ГЕРЦИЙ поддерживает внедрение электронных трудовых книжек, но считает, что для этого требуется достаточно длительный переходный период. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

В августе вице-премьер Ольга ГОЛОДЕЦ заявила, что правительство начало обсуждение введения электронных трудовых книжек. По ее словам, наработки по данному вопросу появятся через полгода. Проект призван «узаконить» удаленную работу, на которой сейчас задействованы многие россияне. По словам вице-премьера, такой работник должен иметь все соответствующие права, у него должен идти трудовой стаж, а закон должен создавать условия для всех современных форм занятости и отвечать на все современные запросы общества. По словам Герция, вопрос перехода от обычных трудовых книжек к электронным обсуждается не первый год.

«Отменить трудовые книжки, конечно, легко. Но мне кажется, сначала надо найти адекватную замену... Думаю, система обмена информацией между различными ведомствами, организациями, а также работодателями налажена не настолько хорошо, чтобы можно было позволить себе отменить трудовые книжки и, скажем, ввести электронную систему учета и обмена информацией», - сказал Герций.

Герций также добавил, в Пенсионном фонде России страховой стаж работника до 1997 года можно подтвердить только трудовой книжкой, поскольку персонифицированного учета до этого не было.

«В целом идею электронных трудовых книжек поддерживаю, но требуется достаточно длительный переходный период», - отметил глава Роструда.

По его мнению, резкий переход на электронную версию трудовой книжки может повлечь потерю информации определенной категории работников.

«Многие люди старшего возраста обращаются по вопросам, связанным с их трудовой деятельностью, с наградами, поощрениями, которые определяются в субъектах РФ при присвоении звания «Ветеран труда». Все эти сведения сейчас отражены в трудовой книжке. И мы не знаем, какие сведения о трудовом стаже могут пригодиться пенсионеру в будущем», - заметил Герций.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru