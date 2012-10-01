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Трудовые станут электронными
Трудовые книжки будут переводить в новый формат
Глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Юрий ГЕРЦИЙ поддерживает внедрение электронных трудовых книжек, но считает, что для этого требуется достаточно длительный переходный период. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».
В августе вице-премьер Ольга ГОЛОДЕЦ заявила, что правительство начало обсуждение введения электронных трудовых книжек. По ее словам, наработки по данному вопросу появятся через полгода. Проект призван «узаконить» удаленную работу, на которой сейчас задействованы многие россияне. По словам вице-премьера, такой работник должен иметь все соответствующие права, у него должен идти трудовой стаж, а закон должен создавать условия для всех современных форм занятости и отвечать на все современные запросы общества. По словам Герция, вопрос перехода от обычных трудовых книжек к электронным обсуждается не первый год.
«Отменить трудовые книжки, конечно, легко. Но мне кажется, сначала надо найти адекватную замену... Думаю, система обмена информацией между различными ведомствами, организациями, а также работодателями налажена не настолько хорошо, чтобы можно было позволить себе отменить трудовые книжки и, скажем, ввести электронную систему учета и обмена информацией», - сказал Герций.
Герций также добавил, в Пенсионном фонде России страховой стаж работника до 1997 года можно подтвердить только трудовой книжкой, поскольку персонифицированного учета до этого не было.
«В целом идею электронных трудовых книжек поддерживаю, но требуется достаточно длительный переходный период», - отметил глава Роструда.
По его мнению, резкий переход на электронную версию трудовой книжки может повлечь потерю информации определенной категории работников.
«Многие люди старшего возраста обращаются по вопросам, связанным с их трудовой деятельностью, с наградами, поощрениями, которые определяются в субъектах РФ при присвоении звания «Ветеран труда». Все эти сведения сейчас отражены в трудовой книжке. И мы не знаем, какие сведения о трудовом стаже могут пригодиться пенсионеру в будущем», - заметил Герций.
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