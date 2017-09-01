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"Аэропорты Регионов" намерены вложить в развитие аэропорта на Камчатке 7,8 млрд рублей
Соглашение о строительстве нового пассажирского терминала международного аэропорта «Петропавловск-Камчатский» (Елизово) будет подписано на третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.
Ожидается, что подписание состоится в ходе сессии «Аэропорты. Новая очередь проектов», посвященной модернизации аэродромной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Соглашение подпишут Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов, Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский. Также в подписании примут участие представители «Фонда развития «Дальнего Востока и Байкальского региона» и «Корпорации развития Камчатского края».
Инвестор проекта, холдинг «Аэропорты Регионов» (входит в Группу компаний «Ренова»), намерен вложить в развитие аэропорта Елизово 7,8 млрд рублей. Инвестиционная программа предусматривает строительство нового пассажирского терминала площадью 21,5 тыс. кв. м, объектов служебно-технической территории, а также гостиничного комплекса площадью 8,7 тыс. кв. м. на 120 номеров и торгово-офисной зоны площадью 4,7 тыс. кв. м.
Новый пассажирский терминал, оснащенный телескопическими трапами, сможет обслуживать до 1 млн пассажиров в год, и будет принимать как внутрироссийские, так и международные рейсы.
«Строительство нового пассажирского терминала обеспечит комплексное развитие аэропорта, как современного транспортного узла, будет способствовать развитию туризма и транспортной инфраструктуры, и как следствие, обеспечит приток новых инвестиций на Камчатку», - отметил председатель совета директоров УК «Аэропорты Регионов» Ринат Халиков.
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
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