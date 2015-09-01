Глава Минсельхоза пообещал дополнительную поддержку рыбной отрасли

Приоритет будет отдан тем, кто не стоит на месте, обновляет флот и модернизирует перерабатывающие мощности

Министр сельского хозяйства РФ Александр ТКАЧЕВ в ходе рабочей поездки по Камчатскому краю пообещал дальневосточным рыбакам сохранить исторический принцип распределения рыбных квот и принять дополнительные меры поддержки.

На совещании по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Камчатского края министр заявил, что "приоритет будет отдан тем, кто не стоит на месте, обновляет флот, модернизирует перерабатывающие мощности, строит холодильные мощности и выпускает продукцию с высокой добавленной стоимостью".

По его словам, одними из основных проблем отрасли не только Камчатского края, но и всего дальневосточного региона являются низкая капитализация, высокий износ основных фондов. "Не модернизируя производство, не внедряя новые технологии, мы не сможем быть конкурентоспособными с нашими соседями по АТР", - подчеркнул он.

По итогам совещания министр поручил Росрыболовству проанализировать итоги обсуждения и представить в Минсельхоза конкретные предложения по регулированию рыбной отрасли.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета "Золотой Рог"