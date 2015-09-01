Магаданская область представит на ВЭФ инвестпроекты по освоению недр и продвижению туризма

В инвестиционной политике Магаданской области прочное место заняла такая форма продвижения перспективных проектов территории, как ярмарка. Вторая международная магаданская инвестиционная ярмарка, которая состоялась в столице Колымы, представила более 70 бизнес-проектов в девяти различных отраслях, большая часть которых была связана с добычей полезных ископаемых, пишет журнал "Дальневосточный капитал".

Но не только, наряду с крупными проектами, прежде всего в традиционной золотодобывающей отрасли, на стендах ярмарки был представлен целый ряд инновационных предложений, основанных на разработках местных ученых и предпринимателей. Колыма все активнее начинает продвигать свои рекреационные возможности: горнолыжный, этнографический, экстремальный туризм, бальнеологический курорт. В скором времени, надеются в правительстве области, развитие должен получить и промышленный туризм. Первый шаг к его организации - Всероссийский фестиваль по промывке золота «Старательский фарт» - оказался весьма удачным.

Аргументы «за»

Инициаторами целого ряда проектов выступают правительство области и мэрия города Магадана, которые действуют в единой связке. И губернатор Владимир ПЕЧЕНЫЙ, и мэр города Сергей АБРАМОВ в ходе ярмарки готовы были лично отвечать на вопросы потенциальных инвесторов, своей поддержкой ярмарки гарантировали: все, что зависит от местной власти, будет выполнено. Политическая стабильность и открытость первых лиц территории, по мнению предпринимателей, уже реализующих на Колыме масштабные проекты, являются значимыми аргументами для инвесторов.

Не менее весомыми являются также благоприятная деловая среда и налоговое стимулирование. Инвесторы могут рассчитывать не только на федеральные, но и на региональные преференции: законодательство Магаданской области предполагает использование льготной ставки налога на имущество, освобождение от уплаты налога на имущество организаций и от уплаты транспортного налога. На территории области действует режим особой экономической зоны.

- На территории Магаданской области введена патентная система налогообложения. Кроме того, органами местного самоуправления устанавливаются льготы по налогу на землю. Используется и такая форма государственной поддержки, как субсидирование из областного бюджета. В частности, осуществляется субсидирование процентной ставки по банковским кредитам и части лизинговых платежей, - перечислил льготы для инвесторов губернатор.

Законом Магаданской области «Об инвестиционной политике» существенно упрощены административные процедуры, для сопровождения инвестпроектов действует «единое окно», сокращены сроки отвода земельных участков, выдачи разрешительных документов на строительство. Впереди еще много работы по улучшению делового климата, но упорства хватит, считает губернатор, да и цель оправдывает любые усилия. Инвестиции не ради инвестиций, экономическое оживление территории - это прежде всего улучшение жизни колымчан, развитие социальной сферы.

То, что принимаемые меры работают, доказывает стабильно положительная динамика инвестиционных поступлений в экономику региона. Так, по словам губернатора, в прошлом году объем инвестиций в основной капитал в области составил 38,4 млрд рублей, показав рост к предыдущему году на 12,8%. Последние пять лет добавили в эту значимую цифру 10 млрд рублей. А главной тенденцией стало увеличение доли внебюджетных инвестиций: в прошлом году они составили 83,6%.

По крупному счету

Одним из крупнейших инвестиционных проектов, который в перспективе может коренным образом изменить экономическое лицо Колымы, должна стать разработка Магаданского шельфа. Проекты «Магадан-1», «Магадан-2» и «Магадан-3» выходят на старт. Лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на перспективных участках шельфа еще в 2011 году получила НК «Роснефть». Проект на инвестиционной ярмарке представила дочерняя компания нефтяного гиганта - ЗАО «РН - Шельф - Дальний Восток». По плану геологоразведочных работ проходка первой скважины планируется в 2016 году, но уже ведется развитие транспортной и энергетической инфраструктуры в рамках федеральных целевых программ. Операторы проекта - ООО «Магаданморнефтегаз» и ООО «Лисянскнефтегаз» (учредители - НК «Роснефть» и норвежская компания Statoil).

- Годовой объем добычи углеводородного сырья определят по результатам геологоразведочных работ. Пока инвесторы опираются на прогнозы запасов в 1,3 млрд тонн нефти и 1,2 млрд кубометров газа, - поясняет Владимир Печеный.

Особым вниманием на ярмарке пользовалась экспозиция проектов освоения месторождений, расположенных в Яно-Колымской золоторудной провинции. Ряд из них уже имеют инвесторов и находятся на старте, другим необходима доразведка. В любом случае, именно драгоценные металлы, и прежде всего рудное золото, еще многие годы будут определять экономику Колымы. Однако ставка делается и на другие полезные ископаемые, ряд месторождений которых можно считать уникальными. К таким можно отнести проекты «Освоение Ороекской металлогенической зоны» и «Освоение Южно-Омолонского железорудного узла». В области разведаны и ждут своего часа месторождения меди, железа, цинка, свинца, олова, вольфрама, молибдена и проч.

Проработан ряд инновационных проектов, предполагающих освоение Ланковского и Мелководненского каменноугольных месторождений, организации на их базе производства дизтоплива и бензина. Министерство природных ресурсов Магаданской области представляет на рассмотрение потенциальным инвесторам проект создания производства по добыче и переработке торфа и целый ряд других.

Но во многих случаях реализация инвестиционных проектов территории упирается в неразвитую инфраструктуру - транспортную, энергетическую. И это та тема, где не обойтись без федерального финансирования. Такие проекты, как создание «кольца 220кВ» для Яно-Колымской золоторудной провинции или энергоснабжение Ороекской металлогенической зоны, требуют многомиллиардных инвестиций и нацелены на десятилетнюю перспективу. Ряд из них правительство Магаданской области намерено презентовать в рамках Восточного экономического форума.

Среди проектов, которые региональное правительство выведет к потенциальным инвесторам на площадке ВЭФ, угольный кластер на базе Омсукчанского угольного бассейна в Магаданской области. Комплекс по производству и перевалке металлургического угля в Магаданской области требует 25 млрд рублей на развитие. В течение 15 лет угольный кластер выйдет на оборот до 75 млрд рублей. Ожидается, что ежегодный объем сбыта достигнет 3 млн тонн концентрата.

Министр природных ресурсов и экологии Магаданской области Владимир Митькин отмечает, что преимуществом продукции будущего угольного кластера станет высокое качество сырья и получаемых концентратов.

- Свойства угля Омсукчанского бассейна определяют направления его использования. Это металлургия черных и цветных металлов, производство ферросплавов. Потребителями могут стать металлургические и ферросплавные предприятия Азиатско-Тихоокеанского региона, а именно - Кореи, Японии, Китая, Тайваня, Вьетнама, - сказал Владимир Митькин.

Магаданская область представит на ВЭФ инвестпроекты по освоению золоторудных месторождений Игуменовское, Родионовское, Утинское, а также Ороекской металлогенической зоны. Мэрия Магадана займется продвижением крупных туристических проектов в столице Колымы.

- Магаданская область - регион больших возможностей, - говорит губернатор. - Именно эту идею мы должны донести до инвесторов. Объяснить преимущества ведения бизнеса на Колыме, рассказать о налоговых льготах и преференциях, одновременно предупредить о возможных бизнес-рисках, но и сообщить о мерах поддержки, на которые они могут рассчитывать со стороны правительства территории.

Время инвестора

По мнению экспертов, ближайшие два года будут благоприятными для инвестирования в горную отрасль России. Об этом шла речь на состоявшемся в рамках инвестиционной ярмарки семинаре горного клуба «МАЙНЕКС».

Член совета Союза золотопромышленников Михаил ЛЕСКОВ так комментирует сегодняшнюю ситуацию:

- В данный момент появилось окно возможностей для инвесторов. Оно сохранится не так долго, но даст возможность сравнительно легко войти в горную отрасль. Именно сейчас наиболее благоприятное время для вкладывания денег в добычу драгоценных, и не только, металлов. Во-первых, это вызвано санкциями. Из-за рисков для инвесторов российские активы в недропользовании существенно подешевели. С другой стороны, доходность резко возросла благодаря девальвации рубля. Уровень затрат в рублях остался практически прежним, а доходность возросла благодаря экспорту в долларах.

Но эти же факторы заставляют золотопромышленников внимательнее относиться к своим активам, учиться противодействовать их обесцениванию и, напротив, создавать новую стоимость в неблагоприятных условиях. Как говорит эксперт, именно в кризисные 2002, 2008 годы на этом поле образовались наиболее крупные игроки, нынешняя ситуация способствует появлению новых.

Лариса ЛАРИНА. Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2015 год.