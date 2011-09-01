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Бизнесмен Андрей Мельниченко стал основным владельцем СУЭК

01 Сентября 2011, 18:13 | Дальний Восток

Сделка, в результате которой Андрей Мельниченко стал основным владельцем крупнейшего в России производителя энергетического угля, ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК), завершена, теперь бизнесмен контролирует большинство акций компании, сообщил источник, близкий к компании.

Речь идет о сделке, связанной с увеличением доли компании Linea, представляющей интересы Андрея Мельниченко, с компанией STI, представляющей интересы Сергея Попова. При этом Попов продолжает оставаться совладельцем акций СУЭК.

“Сделка завершена. Андрей Мельниченко стал основным владельцем СУЭК и контролирует большинство акций СУЭК. Сергей Попов продолжает оставаться совладельцем определенного пакета акций СУЭК», – сказал собеседник.

Он пояснил, что сделка позволяет Мельниченко сконцентрироваться на промышленном секторе, а Попову – на банковском.

Мельниченко и Попов в марте текущего года договорились об изменении своих долей в структуре собственности СУЭК. Доля Попова в капитале компании будет снижена до уровня ниже блокирующего пакета. При этом Попов намерен сосредоточиться на стратегическом развитии МДМ Банка, где ему принадлежит свыше 56% акций.

Досье «ЗР»

ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» – крупнейшее в России угольное объединение по объему добычи. Компания обеспечивает более 30% поставок угля на внутреннем рынке и более 25% российского экспорта угля. Филиалы и дочерние предприятия СУЭК расположены в Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Кемеровской области, в Бурятии и Хакасии.

Автор: По материалам информагентств
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