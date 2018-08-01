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Банковский исход
Банк России на прошлой неделе подал в Арбитражный суд республики Саха (Якутия) иск о признании якутского банка «Таатта» банкротом. Иск подан 24 июля, к производству он пока не принят.
Как сообщала ранее Деловая газета «Золотой Рог», Банк России отозвал лицензию у банка «Таатта» 5 июля. ЦБ РФ также аннулировал лицензию якутского банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В банк назначена временная администрация до появления конкурсного управляющего либо ликвидатора. Также было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере из кассы московского филиала банка «Таатта».
По информации Агентства по страхованию вкладов (АСВ), Сбербанк и «Восточный» выплатят страховое возмещение вкладчикам «Таатта», проживающим в Приморском крае и во всех субъектах РФ, кроме вкладчиков банка в городе Уяр (Красноярский край), а также вкладчиков, проживающих в Республике Крым и в Севастополе.
Проблемы у «Таатта» начались около года назад. Банк начал проводить сделки с неясным экономическим смыслом. Стабильность банка подрывала и смена собственников. С августа 2017 года структура несколько раз менялась, и к настоящему времени его акционерами являются более десяти физлиц.
Досье "Золотого Рога": Банк «Таатта» - региональный банк, зарегистрированный в Якутске. Основную деятельность ведет в Республике Саха (Якутия), имеет филиалы в Приморском, Красноярском краях, Москве, Ростовской области, Крыму и Хакасии. Основным акционером банка является Игорь ВАСИЛЬЕВ (50,33%). Другие учредители – физлица и ООО «Бесттехнолизинг» (Москва), контролируемое Антоном СТЕНИНЫМ. Банк является участником системы страхования вкладов.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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