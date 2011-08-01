Правительство готовит новый порядок лицензирования игорной деятельности

Минэкономразвития РФ представило проект постановления правительства РФ «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах».

Текст документа представлен на сайте министерства.

Документ определяет порядок лицензирования деятельности юридических лиц по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорных зон.

Согласно документу, лицензирующим органом определена Федеральная налоговая служба. Также порядок предполагает, что лицензии на данный вид деятельности выдаются бессрочно.