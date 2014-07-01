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Группа "Сумма" увеличила присутствие в совете директоров ДВМП
Акционеры пароходства на внеочередном собрании переизбрали совет директоров
В новый совет директоров ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (базовая компания Транспортной группы FESCO) вошли шесть человек из прежнего состава, сформированного 27 июня на годовом собрании: управляющий партнер TPG Capital Стивен Марк ПИЛ, партнер и глава московского офиса инвестфонда East Capital Ханс Густав Якоб ГРАПЕНГЕЙССЕР, президент FESCO Руслан АЛИХАНОВ и три представителя от группы "Сумма" - президент Александр ВИНОКУРОВ, советник Дмитрий КАЛИНИН и бывший первый заместитель гендиректора, член совета директоров ОАО "Новороссийский морской торговый порт" Марат ШАЙДАЕВ.
Вместо главы московского филиала TPG Capital Дмитрия ШВЕЦА, старшего управляющего активами УК "Уралсиб" Игоря МИХАЙЛОВА и вице-президента по юридическим вопросам группы "Сумма" Сергея ЗАХАРОВА в новый состав вошли бывший зампред правления Сбербанка Андрей ДОНСКИХ, директор фонда "Эффективное управление" Наталья ИЗОСИМОВА и представитель TPG Денис БОУД.
В настоящее время группе "Сумма" Зиявудина Магомедова принадлежит 32,5% акций ОАО "ДВМП", GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток
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