"Газпром" видит свои перспективы во Владивостоке

Контракт с Китаем значителен и важен для всей экономики страны

Из многочисленных важных событий, пережитых «Газпромом» в 2013 году и первой половине текущего, наиболее обсуждаемыми на итоговой пресс-конференции 27 июля стали российско-китайский газовый контракт и российско-украинские отношения.

Европа теряет статус ведущего покупателя

Бесспорно, «Газпром» гордится итогами российско-китайских переговоров по газу, сказал председатель совета директоров ОАО «Газпром» Виктор ЗУБКОВ, открывая пресс-конференцию для редакторов региональных СМИ. Она состоялась в центральном офисе «Газпрома» и была приурочена к годовому собранию акционеров.

Отвечая на вопросы о выгоде этого контракта для России, он отметил, что контракт стал крупнейшим в мире и продемонстрировал решительную готовность «Газпрома» диверсифицировать поставки газа на мировой рынок.

- Надо учитывать, что энергодефицит большинства стран АТР приведет в ближайшие годы к существенному росту их зависимости от импорта энергоресурсов. К 2030 году основная конкуренция за газ будет между европейскими и азиатскими рынками. В частности, спрос на газ в Китае вырос за 2013 год на 14%, а к 2020 году ожидается его увеличение в 2,5 раза - до 420 млн кубометров газа в год. Этот контракт уже назвали историческим, учитывая, что он самый крупный в газовой отрасли России и составляет суммарное годовое потребление таких стран, как США, Россия и Китай вместе взятые. В этой ситуации России выгодно развитие сырьевой базы, что даст ей дополнительные конкурентные преимущества как для поставок в Европу, так и в Азию.

Виктор Зубков напомнил, что инвестиции в создание инфраструктуры исполнения этого контракта оцениваются в $55 млрд, она позволит газифицировать дальневосточные российские регионы.

- Уровень газификации на востоке России вырастет до 70%, - сказал он. - Будет газифицировано в общей сложности около 500 городов и поселков, в Амурскую и Еврейскую области сетевой газ придет впервые. Для строительства газопровода «Сила Сибири» потребуется до 12 тыс. специалистов, а это дополнительные рабочие места. Контракт с Китаем значителен и важен для всей экономики страны. Толчок в развитии получат российские трубопроводные заводы, именно они произведут до 99,9% труб для нового магистрального газопровода. Новый импульс получат газоперерабатывающая и газохимическая отрасли.

Председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР добавил, что практически сразу после заключения этого контракта «Газпром» приступил к переговорам по западному маршруту. «Надеюсь, что договоренности будут достигнуты уже в ближайшей перспективе, - отметил он. - Кроме того, Китай проявил интерес к проекту «СПГ Владивосток».

«Газпром» самостоятельно осилит поставки

На пресс-конференции подчеркивалось, что поставки в Китай по заключенному контракту рассчитаны исключительно на ресурсную базу «Газпрома». Причем для финансирования строительства газопровода «Сила Сибири» нет необходимости повышать действующие тарифы на газ, сказал Алексей Миллер. В то же время он добавил, что поддержку всему проекту может оказать обнуление налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и, возможно другие налоговые льготы. «Газпром» не планирует привлекать какие-либо компании, в том числе китайские, для строительства газопровода по российской территории.

Развивая поставки трубопроводного газа, в «Газпроме» уверены, что доли сжиженного и трубопроводного газа на мировом рынке останутся прежними, в соотношении 30% к 70%.

- Речь на самом деле идет о разных видах транспортировки газа, - поясняет Алексей Миллер. - Все зависит от того, в какой форме его эффективнее поставлять на тот или иной рынок, насколько ресурсная база удалена от потребителя. На европейский рынок газ поставляется на расстояние в 4 тыс. км, это конкурентоспособное расстояние для таких больших объемов.

Украина должна заплатить за газ

Политические события вокруг российско-украинских отношений и их возможные последствия для «Газпрома» вызвали наибольшее число вопросов. Они касались платежей, транзита газа, его несанкционированного отбора, реверсных поставок, строительства газопровода «Южный поток» и прочего.

- Перспективы восстановления сотрудничества с Украиной в газовой сфере простые: Украина должна сначала погасить долги в сумме $4,5 млрд, - разъясняя ситуацию, сказал Алексей Миллер. - По нашим оценкам, Украина не сможет обойтись без российского газа. И газ туда будет поставляться, но в каких объемах - покажет время. Пока транзит в Европу через Украину осуществляется в полном объеме, но дело в том, что Украина не закачивает газ в свои хранилища в необходимом количестве, из-за чего повышается вероятность несанкционированного отбора осенью.

На вопрос о реверсных поставках он сказал, что никакого реверса пока нет и в «Газпроме» внимательно следят за его организацией. Украина не имеет права распоряжаться российским газом, пункты сдачи его находятся за пределами Украины. И в случае, если она все же начнет реверсные поставки, «Газпром» будем вводить ограничения со всеми вытекающими последствиями для европейских компаний, получающих российский газ.

«Южный поток» нужен Европе

Связанные с Украиной события о приостановке строительства «Южного потока» Алексей Миллер прокомментировал так:

- У нас с европейской комиссией общие цели - диверсифицировать поставки газа в Европу, чтобы обеспечить их стабильность, а Европе - энергетическую безопасность. Со строительством «Северного потока» энергобезопасность северной Европы сегодня выше, чем южной. И в отношении южной Европы надо идти такими же понятными шагами. Это дело Европейского союза, его страны сами должны принимать решения. В целом, договор по «Южному потоку» - это международный договор, т. е. он защищен международным правом.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото Марины Божко.