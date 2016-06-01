Дальний Восток готовится к приемке подводной ВОЛС "Ростелекома"

Не имеющий аналога в России проект строительства подводной ВОЛС Камчатка - Сахалин - Магадан входит в завершающую стадию - полноценный ввод линии в эксплуатацию намечен на первый квартал 2017 года. Реализующее проект ПАО «Ростелеком» заверяет, что все работы ведутся в соответствии с графиком. Теперь многое зависит от погодных условий в капризном Охотском море, куда направляется специализированное судно-кабелеукладчик «Cable Innovator», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Подводная магистраль свяжет с.Усть-Большерецк (Камчатский край) и г.Оху (Сахалинская область). В начале июня начнутся работы по прокладке глубоководного кабеля с Камчатки до Сахалина. Общая протяженность линии составит около 900 км, максимальная пропускная способность системы - 400 Гбит/с (с возможностью расширения до 8 Тбит/с). Партнером «Ростелекома» при строительстве подводной линии выступает китайская компания Huawei, для которой это первый опыт по прокладке подводной кабельной системы в России.

«Камчатка полностью готова к приходу подводной ВОЛС: завершены работы по подготовке береговой инфраструктуры и прибрежной территории. Смонтировано основное технологическое оборудование системы передачи данных. Подводный переход волоконно-оптического кабеля Камчатка - Сахалин планируем завершить осенью 2016 года», - сообщил директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Алексей САПУНОВ.

«Cable Innovator» в настоящее время направляется к полуострову Камчатка для того, чтобы выполнить прокладку ПВОЛС по дну Охотского моря. Ранее корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» побывал на борту судна с лондонской пропиской и лично убедился, что судьба проекта находится в руках профессионалов.

Самые большие и производительные в мире суда, специализирующиеся на прокладке высоковольтных магистралей, - норвежский укладчик «Skagerrak», принадлежащий компании Nexans, и «Giulio Verne» итальянской корпорации Prysmian Group. «Cable Innovator» из флотилии Huawei Submarine Networks Ltd. (СП Huawei Technologies и Global Marine Systems) водоизмещением 10 557 тонн не имеет равных среди подводных «связистов»: он единовременно может взять на борт 8,5 тыс. км оптического кабеля. Сегодня «Cable Innovator» загружен полностью собранным кабелем длиной более 1 тыс. км, что соответствует общей длине магистрали подводной ВОЛС на Камчатку.

Британская Global Marine Systems специализируется на ведении работ в области подводной связи с середины XIX века. Гордость ее флота «Cable Innovator» на момент постройки в 1995 году на финской верфи Kvaerner Masa являлся крупнейшим в своем роде судном в мире. Длина дизель-электрохода составляет 145 метров, ширина - 24 метра. Судно имеет 80 кают, в том числе 42 каюты офицеров, 36 кают экипажа и две каюты класса люкс. Без технического обслуживания и пополнения топливных танкеров «Cable Innovator» может трудиться до 42 дней, а в сопровождении судна поддержки - все 60.

Судно-кабелеукладчик оснащено многошкивной кабельной машиной-лебедкой, развивающей тягу до 50 тонн, спускающей кабель в воду со скоростью порядка 1,5 км/ч. Кроме того, на борту имеются краны для погружения и подъема подводных аппаратов, устройства для сращивания и резки, водолазное оборудование и многое другое. Аренда такой махины может доходить до $100 тыс. в сутки, и тем не менее спрос превышает предложение. Тот же «Cable Innovator» не так давно работал у берегов Индонезии и Окинавы.

Создание подводной кабельной системы - сложнейшая операция, выполняемая профессионалами экстра-класса в экстремальных условиях с хирургической точностью. «Cable Innovator» располагает уникальной системой GPS/ГЛОНАСС мониторинга, позволяющей выводить параметры с точностью до одного метра. Рельеф морского дна в принципе редко бывает достаточно удобным для так называемой свободной укладки, когда кабель опускается прямо на грунт. А в северной части Охотского моря масса рисков с точки зрения природных условий: виной всему скальные породы и высокая илистость дна. Капитан «Cable Innovator» Кристофер НИВ отмечает, что с подобной спецификой он сталкивался во время прокладки ПВОЛС в устье африканских рек.

Стоит отметить, что сегодняшние оптоволоконные кабели имеют многоуровневую защиту от едкой морской воды и механических повреждений. И естественно, что гарантия на их эксплуатацию составляет не менее 25 лет. Фактически кабель не застрахован только от механического повреждения, например, рыболовецким тралом, но для предотвращения этой ситуации «нитку» укладывают в грунт глубиной порядка 1,5 метров.

Напомним, что проект строительства ПВОЛС Камчатка - Сахалин - Магадан осуществляется с 2014 года. В начале мая «Ростелеком» объявил о завершении пусконаладочных и строительно-монтажных работ по проекту подводной магистрали на участке Сахалин - Магадан. Глубоководный волоконно-оптический кабель уже проложен по дну Охотского моря от п.Ола (Магаданская область) до г. Оху.

Новая ПВОЛС свяжет город Оху на Сахалине с Магаданской областью и Камчатским краем. Общая протяженность линий связи составит около 2 тыс. км, максимальная пропускная способность системы - 400 Гбит/сек. на каждое направление (с возможностью расширения до 8 Тбит/сек.). Стоимость проекта составляет около 3 млрд рублей. С приходом магистральной «оптики» «Ростелеком» продолжит активно развивать внутризоновую оптоволоконную сеть территорий.

Планируется, что уже 4 июня кабелеукладчик достигнет берегов Камчатки. На сегодняшний день на полуострове Камчатка полностью выполнены все работы по созданию прибрежной телекоммуникационной инфраструктуры. Наземный кабель связи выведен на морское дно на удалении 4 километров от берега в районе Усть-Большерецка. «Cable Innovator» выполнит установку соединительной муфты, которая свяжет наземную и подводную части системы, а затем приступит к строительству подводной части ВОЛС Камчатка - Сахалин.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото "Ростелеком-Дальний Восток".