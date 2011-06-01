Россияне заняли чужой рынок

«Гиды из числа эмигрантов ловко приспособились, обходя местные законы, получать разрешение на работу, которая вовсе не про их честь», - такие заявления рассматривала на этой неделе специальная комиссия на Пхукете, расследующая коррупцию в тайском туристическом бизнесе.

В ходе слушаний, санкционированных премьер-министром Таиланда, крупнейшие политики Таиланда в открытую называли российские турфирмы проблемой Пхукета. Отметим, что российские туроператоры, работающие в Таиланде, уже не первый раз сталкиваются с дискриминацией своего бизнеса и своих русских сотрудников со стороны местных властей и тайских гидов, а в январе этого года даже столкнулись с погромами. Вполне возможно, что усиливающаяся агрессия местных властей станет катализатором к новым «наездам» на русские турфирмы в Таиланде, и даже новым погромам.

Так, например, в самый канун 2011 года на Пхукете прошла демонстрация тайских гидов, выступавших против российских бизнесменов и экскурсоводов, которые якобы оставляют местное население без работы. Более того, в январе этого года сразу шесть русских турфирм, работающих на популярном тайском островном курорте Пхукет, оказались лишены права осуществлять свою деятельность в течение последующих пяти лет. При этом Служба регистрации предприятий туризма Пхукета ещё и не позволила двум другим российским турфирм, лишенным ранее лицензии, сменить название, чтобы вновь продолжить деятельность.

В ходе слушаний на прошлой неделе один из представителей местного турбизнеса заявил властям: «Корея и Россия продают пакетные туры за сущие гроши. Они зарегистрировали на Пхукете фиктивный бизнес, чтобы через эти компании «импортировать» нам своих корейских и русских экскурсоводов. В настоящее время одних только корейских компаний на Пхукете около 40-50 единиц. Россия зарегистрировала здесь 20-30 компаний. На Пхукете уже существует целая «Кореа таун», как ее уже открыто называют, где корейцы продают все вплоть до национальной лапши. Вообще-то этим имеют право заниматься только тайцы, но ведь и работа гидом тоже предназначена только для местных жителей. Корейские и российские компании утверждают, что те, дескать, не умеют говорить ни по-корейски, ни по-русски, но зато такие туры не приносят ни одного бата в казну Пхукета», - сообщает паттайская газета «Phuket Wan».

«Корейцы и русские продают дешевые пакеты, вдобавок приводят туристов за сувенирами только в свои магазины, да и в рестораны тоже только свои. Теперь у них возникла идея скупать здесь земли и строить свои курорты. Ни Пхукет, ни Тайланд ровным счетом ничего не получают от таких вот туроператоров, которые оставляют нам лишь свой мусор и плохую воду», - жаловалась во время слушаний одна из следователей тайского МВД. Вот как, она описывает процесс задержания одного из «серых» гидов в храме Шалонга (южный Пхукет): «Один из моих подчиненных зашел в уборную в храме. Там он оказался невольным свидетелем разговора между полицейским и гидом. Первый говорил второму: «Иди, потому, что я не могу задерживать сотрудников организации, которую мы закрыли». В тот день мы арестовали несколько человек, но в полицейском участке Шалонга нам пришлось прождать семь часов, чтобы полиция завела дело в официальном порядке. Причем, когда мы ещё не успели приступить к задержаниям, а вся операция, вроде бы, шла под грифом «секретно», то иностранцы каким-то образом прознали о том, что происходит. В итоге в Ката-Кароне нас встретили совершенно пустые их магазины, если не считать кондиционеров, которые продолжали работать при полном отсутствии народа. Каким образом иностранцы получают разрешение на работу гидами в обход всех законов, ума не приложу», - отметила следователь.

Впрочем, российские туроператоры не зря стараются нанимать на должности гидов лишь своих соотечественников. Как ранее писали в комментариях пользователи «Туристической Социальной Сети», именно крайне плохое владение русским языком местных гидов побуждает русских туроператоров приглашать для работы в Таиланд сотрудников из России. «Тайца, который в состоянии внятно изъясняться по-русски, я видел только однажды, и то это было в Москве», - написал пользователь с ником Пётр Карамзин. А пользователь с ником Танатос сообщил: «на любой экскурсии любой экскурсовод с акцентом говорящий по-русски - это мучение. Его через 10-15 минут туристы просто перестают слушать, так как утомляются расшифровывать его нестандартную речь».

Тем не менее российские туроператоры, работающие в Таиланде, постоянно сталкиваются с проблемами легализации своих русских сотрудников. «С российскими туроператорами подобные инциденты происходят фактически каждый месяц. Однако они решаются довольно просто – с помощью банальной взятки. Нам регулярно приходится откупаться от проверяющих организаций, которые за определенную мзду готовы закрывать глаза на эту проблему», - рассказал корреспонденту инфогруппы «ТУРПРОМ» руководитель одной из крупных российских туркомпании, оперирующей в Таиланде. По понятным причинам он просил не разглашать своего имени. По данным собеседника иностранным турфирмам разрешается брать иностранных специалистов из расчета одного иностранца на 3-х местных сотрудников, при этом разрешение на работу иностранца обычно обходится компании в $3000 «Но и $3 тыс. платят далеко не все. Если турфирма не очень крупная, часто бывает, что она старается экономить на этом и не оформляет официально всех своих работников, как того требует закон. Отсюда и возникают проблемы с местными властями», - добавил эксперт.

Досье

Количество русских туристов на Пхукете резко возросло ещё в прошлом году. За первые 9 месяцев 2010 года Пхукет посетили 83000 человек, и по сравнению с аналогичным периодом 2009 года увеличение турпотока составило 157%. При этом россияне даже начали управлять отелями на Пхукете, сообщает Турпром.

КСТАТИ

Пхукет - место, где туристов бьют, обманывают и унижают

Власти Таиланда наконец-то признали проблемы с безопасностью отдыха на популярнейшем курорте страны, Пхукете. Самый большой остров Таиланда уже в течение многих последних лет постоянно вызывал нарекания со стороны туристических агентств и самих отдыхающих. По их словам, иностранных туристов на Пхукете "бьют, обманывают и унижают", пишет fedpress.ru.

Помимо нападений с целью грабежа, свою роль в общую криминальную обстановку вносит местная мафия, контролирующая транспорт и сферу торговли. Так, например, за тук-тук в пределах одного пляжа водитель требует с иностранцев 200-400 бат (180-370 рублей), а это всего лишь 5-10 минут езды, отмечает maestro-news.ru. А те туристы, которые готовы торговаться, могут быть избиты. Избивают туристов и в магазинах, когда они отказываются покупать не нужные им сувениры. 19 мая на Пхукет со специальной ревизией прибыл заместитель министра внутренних дел Пранай Суваннарат. Он подтвердил, что на курорте есть все те проблемы, на которые жалуются путешественники. В МВД Таиланда уже на этой неделе будет направлена программа по превращению Пхукета в безопасное место отдыха.

Количество русских туристов на Пхукете резко возросло ещё в прошлом году. За первые 9 месяцев 2010 года Пхукет посетили 83 тыс. человек, и по сравнению с аналогичным периодом 2009 года увеличение турпотока составило 157%. При этом россияне даже начали управлять отелями на Пхукете, пишет travel.mail.ru.