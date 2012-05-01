Китайцы идут в вечную мерзлоту

Магаданский губернатор Николай ДУДОВ провел переговоры в Пекине с руководством китайской корпорации «Шеньхуа». Крупнейшая угольная компания КНР заинтересована в освоении Галимыйского месторождения каменного угля.

На территории Колымы уже работают филиалы четырех крупных китайских компаний. Руководство «Шеньхуа групп» заинтересовано в освоении месторождения каменного угля в Омсукчанском районе. Изучается также возможность сотрудничества с российскими предприятиями, уже имеющими лицензии на добычу других полезных ископаемых. «Шэньхуа групп» занимает второе место в мире по объемам ежегодной добычи угля (около 400 млн тонн в год). Также компания занимается глубокой переработкой угля, производством электроэнергии, железнодорожными и морскими перевозками.

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