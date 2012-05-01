Судьбу моста в КНР решит Фонд

Губернатор Еврейской АО Александр ВИННИКОВ и гендиректор «Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Геннадий АЛЕКСЕЕВ подписали соглашение о сотрудничестве.

Руководство региона представило Фонду несколько проектов, в том числе строительства Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината и железнодорожного мостового перехода в КНР, свиноводческого комплекса на 54 тыс. голов. Напомним, в поле деятельности Фонда входят 12 субъектов Востока России, ЕАО – седьмой по счету регион, который посетили его представители.

Досье "ЗР"

Фонд развития ДВ и Байкальского региона зарегистрирован в Хабаровске в ноябре 2011 г. Учредителем является госкорпорация «Внешэкономбанк». Основными задачами определены: экспертиза проектов, концепций и бизнес-идей, а также привлечение частных инвесторов. Планируется открытие представительств во Владивостоке и одном из субъектов Байкальского региона. Сегодня на Дальнем Востоке ВЭБ поддерживает 13 проектов, среди них: производство самолета «Сухой Суперджет-100», «Амурметалл», «Хабаровский НПЗ», деревоперерабатывающие производства в Ванинском и Амурском районах, терминал по перевалке угля в Ванино. Рассматривается возможность участия ВЭБа в проекте развития Большого Уссурийского острова.

«Золотой Рог».