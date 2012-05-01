«Полюс Золото» пришел к президенту Якутии с платежкой

Во время командировки в Москву президент Якутии Егор БОРИСОВ подписал новое соглашение с компанией «Полюс Золото». Генеральный директор компании Герман ПИХОЯ предъявил Борисову платежное поручение как доказательство финансового участия в социально-экономическом развитии регионов, на территории которых ведется добыча драгметаллов.

«В традициях компании - во время подписания соглашения показывать, что наши обязательства выполнены», - сказал Пихоя. «Цена вопроса — 40 млн рублей», - заметил глава Якутии. По данным пресс-службы представительства Республики Саха, социальные инвестиции будут направлены на ремонт медицинских и образовательных учреждений, а также обеспечение жильем специалистов компании.

«Золотой Рог».