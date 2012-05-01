Сбербанк усилил контроль над «Амурметаллом»

Вице-президент Сбербанка России - директор управления по работе с проблемными активами Светлана САГАЙДАК вошла в новый совет директоров ОАО «Амурметалл», избранный на внеочередном собрании акционеров 23 апреля.

Впервые в состав совета, помимо Сагайдак, вошли генеральный директор ООО «Сибирско-Амурский Металл» (управляющая компания «Амурметалла») Владимир ЛИМАНКИН, а также Станислав ГЕРАСИМЧУК и Константин ПРОШИН.

«Золотой Рог».