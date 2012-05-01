Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Сбербанк усилил контроль над «Амурметаллом»
01 Мая 2012, 17:24 | Дальний Восток
Вице-президент Сбербанка России - директор управления по работе с проблемными активами Светлана САГАЙДАК вошла в новый совет директоров ОАО «Амурметалл», избранный на внеочередном собрании акционеров 23 апреля.
Впервые в состав совета, помимо Сагайдак, вошли генеральный директор ООО «Сибирско-Амурский Металл» (управляющая компания «Амурметалла») Владимир ЛИМАНКИН, а также Станислав ГЕРАСИМЧУК и Константин ПРОШИН.
«Золотой Рог».
Теги:
Новости тематики
- Сергей Радюшкин возглавил Приморское отделение ПАО Сбербанк
- Банки легко дают взаймы населению
- Сбербанк уполномочен профинансировать
- Качественный risk-cost ОТП Банка
- Бинбанк зачислил первые стипендии студентам на Дальнем Востоке
- В Амурской области Сбербанк упрощает оплату коммунальных платежей
- В Комсомольске-на-Амуре прошла первая дальневосточная конференция по социальным сетям
- Правительство Сахалина совместно с АТБ откроет кредитную программу для малого бизнеса региона
- Спрос на кредитные карты у приморцев вырос в среднем на 20%
- ВТБ финансирует Дальневосточную генерирующую компанию
Новости раздела
- Южно-Сахалинский аэропорт ищет партнеров для создания инфраструктуры торговли и отдыха
- Новые суда для морского сообщения между Сахалином и Курилами построят в Санкт-Петербурге
- Инвестиционная привлекательность Дальнего Востока будет представлена на выставках ВЭФ
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Во Владивосток хлынули тысячи японских туристов с круизного лайнера MSC Splendida
- В Амурской области на "дальневосточном гектаре" начали производить древесный уголь
- К западному побережью Камчатки подошел небывалый объем лосося
- На Камчатке резидент Свободного порта построит спортивно-туристический комплекс для мотогонок
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- Приморцы с 1 октября будут получат единую квитанцию на оплату тепловой и электрической энергии
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года
Loading...