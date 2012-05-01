ФАС: ФТС зря так с таможенными картами...

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признала Федеральную таможенную службу (ФТС) России нарушившей федеральный закон «О защите конкуренции».

По мнению ФАС, таможня необоснованно препятствовала работе ООО «Таможенная платежная система» в качестве координатора эмиссии таможенных карт, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Основанием для возбуждения дела послужило заявление компании, в котором сообщалось о прекращении ФТС России в ноябре 2011 года приема для оплаты таможенных платежей карт, выпущенных в рамках организованной заявителем платежной системы.

В ходе рассмотрения дела комиссия ФАС выяснила, что причиной прекращения приема таможенных карт послужил перенос в новый центр обработки данных серверного оборудования, обеспечивающего информационное взаимодействие таможенных органов с координаторами.

Как пояснила ФТС, перенос был выполнен в связи с необходимостью дополнительной защиты информации, обрабатываемой российской таможней. Тем не менее, в ФАС посчитали, что это не является достаточным обоснованием введения ограничений в платежей.

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