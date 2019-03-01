Tele2 развивает дополнительные сервисы для клиентов Дальнего Востока

Самыми быстрорастущими направлениями стали финансовые операции и услуги страхования

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, зафиксировал рост выручки от дополнительных услуг в фирменных салонах связи оператора по итогам 2018 года. Неоператорские сервисы оказались востребованными среди клиентов Tele2.

Помимо профильных товаров и услуг в салонах Tele2 клиентам предлагают воспользоваться дополнительными сервисами. Посетители торговых точек оператора могут приобрести авиа, железнодорожные и автобусные билеты, антивирусные программы, подключить эксклюзивную подписку в онлайн-кинотеатр ivi, оформить кредит или осуществить платежи по уже действующему займу.

В фирменных магазинах компании можно застраховать оборудование, цифровую технику или недвижимость. Сотрудники торговых точек Tele2 могут предложить три вида страховых продуктов: полисы «Портативная +», «Продленная гарантия» или «Привет, сосед!». Оформление страховки занимает несколько минут и требует только наличия паспорта.

Десятки салонов мобильного оператора находятся в шаговой доступности, в удобных для клиентов местах, с комфортным графиком работы. Торговые точки Tele2 есть даже в небольших отдаленных населенных пунктах. Людям не нужно специально далеко ехать, достаточно прийти в фирменный салон связи и воспользоваться дополнительными сервисами, которые предлагает оператор.

По итогам 2018 года сервисная выручка в фирменной розничной сети Tele2 в регионах Байкала и Дальнего Востока по сравнению с прошлым годом выросла в 4 раза. Наиболее популярными направлениями стали финансовые сервисы и страхование.

Николай Белогубец, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Теперь посетители наших салонов могут не только приобрести смартфоны, подключиться к Tele2, но и воспользоваться услугами, напрямую не связанных с телеком-индустрией. Например, оплачивать кредиты, совершать денежные переводы, оформлять страховые продукты, покупать авиа, железнодорожные или автобусные билеты, и даже билеты «Столото». В дальнейшем планируем расширять перечень дополнительных сервисов для наших клиентов».