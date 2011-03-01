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«Группа Альянс» и Técnicas Reunidas развивают сотрудничество
Российское ОАО «Группа Альянс» и испанская Técnicas Reunidas S.A. намерены развивать технико-экономическое сотрудничество. Соответствующий меморандум подписали президент «Группы Альянс» Муса БАЖАЕВ и президент Técnicas Reunidas Хосе ЙАДО (Lladó) 25 февраля в Санкт-Петербурге, в рамках встречи президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА и короля Испании Хуана КАРЛОСА I с представителями деловых кругов двух стран.
Согласно документу, «Группа Альянс» и Técnicas Reunidas рассмотрят механизмы продолжения сотрудничества в целях дальнейшего развития нефтеперерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке России после завершения в 2012 году реконструкции Хабаровского нефтеперерабатывающего завода Нефтяной компании «Альянс», имея в виду первоочередное внедрение ресурсосберегающих и экологически чистых технологий.
В меморандуме также отмечено, что стороны организуют изучение возможностей осуществления новых совместных проектов в сфере строительства объектов нефтепереработки, сбыта, хранения и перевалки нефтепродуктов на территории третьих стран с учетом приоритетов двустороннего российско-испанского сотрудничества и международной корпоративной бизнес-стратегии «Группы Альянс» и Técnicas Reunidas.
Стороны будут взаимодействовать в целях организации финансирования совместных проектов кредитными учреждениями России и Испании, финансовыми институтами третьих стран с учетом опыта привлечения кредитных ресурсов для реализации проекта реконструкции Хабаровского НПЗ.
Напомним, Técnicas Reunidas выступает подрядчиком по проекту строительства на Хабаровском НПЗ комплекса гидрогенизационных процессов. Этот проект является основной составляющей второго этапа генеральной реконструкции завода, завершение которой запланировано на III квартал 2012 года.
Как уточнили в пресс-службе ОАО «Группа Альянс», комплекс включает в себя установку гидроочистки авиационного керосина и дизельного топлива мощностью 1180 тыс. т в год, установку гидрокрекинга мощностью 500 тыс. т в год и ряд других технологических установок. В работе комплекса будут применяться передовые технологии по лицензиям Shell Global Solutions, Foster Wheeler, Technip – KTI. Комплекс обеспечит соответствие всего объема моторных топлив, выпускаемых Хабаровским НПЗ, стандарту Евро-4 (в перспективе - Евро-5), а также позволит освоить выпуск авиационного топлива Jet A-1.
Суммарная стоимость второго этапа реконструкции Хабаровского НПЗ превышает $1 млрд. Проект финансируется с привлечением кредитных средств по линии государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», а также на собственные средства Нефтяной компании «Альянс».
3 марта 2009 г., в ходе визита президента России Дмитрия Медведева в Испанию, Внешэкономбанк и государственное страховое агентство Испании CESCE заключили меморандум о содействии реконструкции Хабаровского НПЗ. 30 июля 2010 г. Внешэкономбанк и ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» заключили кредитные соглашения о предоставлении «ВЭБом» ХНПЗ кредитных линий в размере $239 млн и 218 млн евро сроком на 12 лет под страховое покрытие CESCE, а также о предоставлении кредитной линии в объеме $240 млн сроком на 13 лет.
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