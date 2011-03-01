Александр Кириличев: Пароходство я не продам никогда

Новость о продаже ОАО «Приморское морское пароходство» (ПМП, входит в корпорацию PRISCO) шести танкеров-стотысячников, занятых на сахалинских проектах, государственной компании «Совкомфлот» вновь подняла тему ухода пароходства из России. В беседе с «ЗР» председатель совета директоров и совладелец ОАО «Приморское морское пароходство» (ПМП) Александр КИРИЛИЧЕВ опроверг слухи о сворачивании бизнеса и рассказал, почему он не хочет уезжать в Сингапур.

- Александр Дмитриевич, в бытность гендиректором ПМП вы часто повторяли «я держу на контроле». Как сейчас?

- Ничего не менялось и меняться не будет. Все находится в режиме ручного управления. Только должности другие. Я - председатель совета директоров, Александр МИГУНОВ - генеральный директор, далее - его заместители. Все находятся точно на тех же позициях, как и в бытность мою гендиректором. Поэтому каждый знает, что и как делать. Можно сказать, что сейчас я выполняю роль некоего советника, но при этом ни одного вопроса из-под контроля никогда не выпускал. Ни кадрового, ни финансового, ни текущей ситуации по рынку. Поэтому все успехи и неудачи - прежде всего мои. Но все, что касается бюджета, расходов, стратегии, в любом случае обсуждается на коллегиальном уровне. Никто в сторону не уходит.

- Сегодня практически все акции ПМП принадлежат оффшорным компаниям. Кто их настоящий владелец?

- Среди акционеров есть и менеджеры ПМП, и иностранные фонды. То, что рисуют СМИ, что Кириличев контролирует 75% акций компании, не совсем так. Я к такому ярлыку привык и уже не поднимаю этот вопрос - спорить бесполезно. Скажу одно - ситуация находится полностью под контролем менеджеров.

Досье «ЗР»

Александр Кириличев родился 23 сентября 1950 года в г. Сергач Горьковской области. В 1970 году окончил Астраханское мореходное училище, в 1983 году - Дальневосточное высшее инженерно-морское училище им. адм. Г.И.Невельского. В 1971 году начал работу на танкерах Приморского морского пароходства. Прошел путь от четвертого до старшего механика. В 1990 году окончил Академию народного хозяйства и в числе лучших ее выпускников был направлен на обучение в Японию, где в 1991 году получил степень MBA. В том же году вернулся в ПМП и возглавил его. Приморское морское пароходство денационализовалось одним из первых в 1992 году. При этом 51% акций оказался у трудового коллектива, а 49% - у государства. Гендиректором акционеры избрали Кириличева. В 1994 году прошел чековый аукцион по госакциям ПМП, в результате чего появились новые крупные акционеры, среди них - «Тройка-Диалог» и «Кредит Свисс Ферст Бостон», интересы которого представлял австралийский бизнесмен Эндрю ФОКС. В результате принятых менеджментом контрмер в марте 1995 года финансовое управление Приморского края зарегистрировало вторую эмиссию акций ПМП. Эти бумаги были проданы одному покупателю, так называемому гаранту выпуска, дочерней инвестиционной компании пароходства «Приско-Стокс» за $70,6 тыс. Доля этих акций составила ровно 50% от существующего уставного капитала, соответственно, доля каждого акционера уменьшилась ровно в два раза. Далее «Приско-Стокс» продала акции ПМП компании «Кринстон» по 300 рублей за штуку. Так собственность ПМП фактически перешла в руки менеджмента во главе с Кириличевым. Далее «Кринстон» занялась продвижением акций пароходства на международном фондовом рынке. С ее помощью в 1995 году был подготовлен меморандум о пароходстве и проведена презентация акций ПМП в 30 крупных компаниях мира, работающих на рынках ценных бумаг. В итоге ряд иностранных инвесторов согласился иметь дело с российской судоходной компанией.

- Вы говорите - иностранцы. А чем тогда ПМП глянется тем же американцам? Дивидендов вы не платите, управление держите на ручном контроле...

- Любая публичная компания оценивается прежде всего с позиций капитализации. До кризиса ПМП оценивалось очень хорошо, в кризис цена упала фактически в 2,5 раза и сейчас не поднимается. Но желающих приобрести наши ценные бумаги предостаточно. Другое дело, что их нет в продаже. Не скрою, мы и сами заинтересованы в покупке акций компании. Цена на них сейчас достаточно низкая, но попробуй купи! А я все акции сейчас бы и собрал. Что касается моей оценки пароходства, то с точки зрения активов она в два-три раза выше, чем есть сейчас на рынке. Поверьте, ПМП очень привлекательный актив. Кстати, вы не заметили, что все наши инвестиции направлены прежде всего на развитие основного бизнеса? Около 90% прибыли мы направляли на строительство флота.

- А как же проекты по лесопереработке в Подмосковье, страховая компания «Защита-Находка», «ПРИСКО Капитал Банк», «Дальневосточный ипотечный центр» и другие?

- А это уже модное слово «диверсификация». Если кто не знает, теримн «диверсификация» происходит от латинского слова, которое означает «разный, разнообразный». Так вот, с диверсифицированным доходом все будет гораздо спокойней.

- В свое время вы выстояли в противостоянии с инвесткомпанией «РИНАКО», которая смогла консолидировать более 10% акций ПМП. Сложно пришлось?

- Бизнес чем более становится привлекательным, тем больше на него претендентов. Строить всегда сложно, проще купить, а еще лучше - отобрать. Вы правы, нам тоже пришлось с этим столкнуться. Хорошо, что мы к такому сценарию оказались готовы со всех сторон, и технически, и морально. Сейчас повторения той истории я уже не допущу.

- Вам, воспитанному советской системой, удалось выстроить образцово-показательную по капиталистическим меркам компанию! Как же вы решились ее распродать?

- А о распродаже речи и не идет. Да, мы приняли очень достойное предложение. Бизнес есть бизнес, и если за часть компании дают очень хорошую цену, почему бы на это не пойти? Надо уметь считать. Но это лишь обычная, пусть и выгодная сделка. Пароходство я не продам никогда, пусть даже втридорога. Самое главное мое достижение - это люди, а их миллионами долларов не измеришь.

- На проданных вами «Совкомфлоту» танкерах были оффшорные флаги. По идее, теперь «Совкомфлот» как государственная компания должен поднять на них российский флаг?

- Это его обязанность. Другое дело, что компания от этого части прибыли недосчитается. Налоговая составляющая возрастет очень заметно. Что бы там ни изобретали в последнее время - второй реестр и так далее, но единый социальный налог и кое-что другое никто не отменял. Смешно напоминать, но правило, при котором, войдя под российский флаг, судовладелец не имеет права продавать пароход в течение десяти лет, действует до сих пор. Невозможно в таком случае успешно работать на рынке. Мое конкурентное преимущество - продать или купить судно в любой удобный момент под конкретный проект, а мне это запрещают! Пусть «Совкомфлот» покажет пример с российскими флагами, тогда, может быть, и я задумаюсь и последую его примеру. И может, мне тоже что-нибудь в этом случае дадут отщипнуть от нефтяного пирога. Пока же все наоборот. Даже госкомпании в лице «Совкомфлота» по большому счету ничего не светит, куда уж нам.

- Была ли альтернатива сделке с «Совкомфлотом»?

- Говорят, что на рынке встречаются два счастливчика или два дурака, один покупает, другой продает. Я счастлив, что эта сделка произошла. Альтернатива? Сложно сказать. Вот работали у меня на Сахалине в чартере три танкера. Год назад один из них, «Павел Черныш», оказался лишним. Уменьшился объем нефти, и все. Потом идет следующее предложение, и этих пароходов много. И как вы думаете, чей танкер окажется лишним на этот раз? Мой или «Совкомфлота», государственной компании? А речь идет о специальных судах усиленного ледового класса, на них при строительстве столько накрутили, что диву даешься. И вдруг этой махине отказывают в чартере и выбрасывают на спот (рынок, на котором сделки улаживаются в течение нескольких деловых дней). Соответственно, владелец получает одни убытки. Пароход нужно как можно скорее пристроить и получить как можно более высокую ставку. А как? Я ни у кого валяться в ногах не буду, поверьте. Я использую только схемы рынка, а на нем сегодня хорошую ставку на мой танкер уже не дают. Как бы я там ни выворачивался. И тут вот он - «Совкомфлот». Которому наверняка пообещали, что без заказов его флот не останется. Дай Бог, если мои пароходы останутся на этих проектах. Но я думаю, что в скором времени «Совкомфлот» выйдет с предложением к «Эксоннефтегазу» (американский оператор проекта «Сахалин-1) и скажет: «господа, пришло время поменять ставки и отношение». Но это только мои предположения.

- Кстати, эти шесть пароходов, построенные с нуля, уже окупились?

- Все, что касается «Сахалина-1», - ни в коем случае. По этому проекту танкеры были отданы в чартер на 15 лет, но зарабатывали они не так уж и много. Можно сказать, что это некоммерческие пароходы. Если говорить об окупаемости - где-то наполовину. Поэтому часть вырученных за них средств мы направим на расчеты с банками. Но в любом случае для нас это хорошая сделка. Для «Совкомфлота», наверное, тоже. Ну, не дураки же там сидят. Значит, у них есть в перспективе проекты, на которые эти суда и уйдут.

- С чем остается Приморское морское пароходство?

- PRISCO остается с достаточно большим танкерным флотом - 13 танкеров общим дедевейтом 1,2 млн тонн. Мы остаемся работать на Сахалине. Только вместо танкеров-стотысячников на проектах будет задействован вспомогательный флот - ледокольный буксир и высокоскоростные пассажирские суда для обслуживания нефтедобывающих платформ. Кроме того, сегодня наши танкеры работают в Юго-Восточной Азии, в районах Персидского залива и Индийского океана, между портами Южной и Северной Америк, Европы, у побережья Африки. Работы для них хватает. Открою небольшой секрет - сейчас мы готовим новый серьезный проект с одним из больших партнеров. Но теперь уже ориентируемся не на Россию, а на мировой рынок. Это будет новый этап развития PRISCO.

- Один известный бизнесмен как-то заметил, что богатство в нашей небогатой стране - бремя. Вы тоже небедный человек...

- Я не считаю, что быть богатым плохо. Другое дело, что нельзя делать из денег культ.

- У вас есть вложения в ценные бумаги или в недвижимость за рубежом?

- Есть, конечно. Я ведь не дурак.

- Сами выбираете предмет покупки или кого-то нанимаете?

- Скажем так, прислушиваюсь к рекомендациям.

- Где будете находиться во время проведения саммита АТЭС?

- Буду наверняка в Приморье, только вот с саммитом мои пути вряд ли пересекутся. На мой взгляд, саммит в конечном итоге проведут в Санкт-Петербурге. Месяца за три, а может, и за полгода, переориентируют его из Владивостока. За вторую столицу говорят наличие инфраструктуры и опыта проведения подобных форумов, за Владивосток я не вижу никаких видимых плюсов. Наверное, перенос будет верным решением. Жалко только, что в ближайшие два года здесь все будет в непрерывной стройке по принципу слепить абы как. Неважно, какого качества, главное, освоить выделенные средства по полной программе. А потом будут искать покупателей на новые объекты. Когда мне говорят, что в корпуса ДВФУ на острове Русский поселят студентов, я в это категорически не верю. Ну не бывает манны небесной в этой стране. Все это в конечном итоге превратится в предмет коммерческих торгов. Кому, за сколько и на каких условиях, решат заранее. Поэтому тому, кто сейчас готов продать квартиру, советую не жаться и продать. Есть все основания считать, что стоимость квадратного метра во Владивостоке после 2012 года резко упадет.

- А вы сами после 2012 года за рубеж не махнете? В тот же Сингапур, поближе к штаб-квартире PRISCO?

- А мне это зачем? Я что, не русский? Заняться мне будет чем. Кадровый департамент пароходства в любом случае останется в Находке, значит, надо будет держать его на контроле. Да и другого бизнеса, помимо судоходного, у нас предостаточно. Той же медициной плотней займусь. Рассчитываю, что в скором времени с нашей помощью в Находке появится медицинская клиника с высокопрофессиональными специалистами и аппаратурой не хуже, чем в Сингапуре. Людей надо спасать на месте, а не за границей. И средств на этот проект мы не пожалеем.

- В хорошем смысле вы странный человек. Пессимист в вас соседствует с оптимистом, и оба легко находят общий язык. А как вы ладите в таком случае с менеджментом компании, который, и это не секрет, уже давно не видит перспектив работы в России? Зачем вам эта головная боль с нашими мэрами и губернаторами, чиновниками и силовиками?

- С менеджерами я общий язык находил и будут находить. Мы одна команда. Вы правы, проскальзывает иногда у них эта позиция - взять и перебазироваться за рубеж полностью. Но я в свое время им всем сказал: пока я жив, куда бы вы ни прыгнули, меня вам все равно не перепрыгнуть. Как я решил, так и будет.