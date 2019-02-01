На Камчатке открыт новый визит-центр для туристов

Современная и комфортная вэлком-зона теперь будет встречать посетителей нового визит-центр в Петропавловске-Камчатском

Первым проведённую в учреждении работу оценил Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Глава субъекта отметил удобное месторасположение визит-центра, который теперь находится в историческом центре краевой столицы в непосредственной близости от Култучного озера, набережной, будущей этнодеревни и площади имени В.И. Ленина. Офис выполнен в современном экологическом стиле, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.



В просторной вэлком-зоне посетители смогут получить у сотрудников центра информацию об экскурсионных программах и вариантах времяпровождения на Камчатке, отдохнуть, познакомиться с литературой о полуострове, посмотреть видеоролики, взять необходимые для путешествия контакты, приобрести сувенирную продукцию. Кроме того, здесь можно получить помощь в регистрации в Камчатском поисков-спасательном отряде и оформлении разрешений на посещение особо охраняемый природных территорий полуострова (заповедники, заказники, природные парки). Для максимального удобства туристов предусмотрен бесплатный доступ к wi-fi.

Владимир Илюхин отметил, что необходимость перенести визит-центр в новое помещение большей площади была продиктована, как повышением комфорта для туристов, так и созданием достойных условий для работы сотрудников ТИЦ, представляющих гостям туристические возможности Камчатского края.

«Раньше наш туристский информационный центр располагался в КВЦ (Ленинская, 62). Туристы попадали в стандартное офисное помещение с компьютерными столами, что было не очень удобно. Теперь гостей Камчатки будут встречать сотрудники, говорящие на английском, японском, китайском, французском и немецком языках. Более того, нашей организацией уже заключены соглашения с туроператорами, благодаря которым посетители смогут непосредственно в центре приобрести понравившиеся им экскурсии. Еще один плюс нового помещения – его близость к популярным достопримечательностям. Пассажиры круизных лайнеров, у которых, как правило, на прогулку по Петропавловску-Камчатскому есть всего пара часов, смогут в шаговой доступности получить максимум информации о нашем удивительном полуострове», – сказала президент Ассоциации ТИЦ Дальнего Востока – директор Камчатского туристского информационного центра Наталья Парастюк.

Руководитель краевого агентства по туризму и внешним связям Елена Стратонова рассказала, что в прошлом году камчатский ТИЦ посетили более тысячи человек, и добавила, что создание визит-центров, отвечающих современным мировым требованиям, реализуется по поручению Президента РФ по развитию туристской инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке в рамках государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае».

«Туризм – одна из самых быстро растущих отраслей экономики Камчатского края, как с точки зрения объема частных инвестиций, так и с точки зрения роста туристского потока. В прошлом году наш полуостров посетили 215 тысяч человек, 25 тысяч из которых – граждане иностранных государств. Число иностранных туристов по сравнению с 2017 годом выросло на 83 процента. В последние годы объем инвестиций в инфраструктуру отрасли составляет порядка 2 миллиардов рублей», – сказала Елена Стратонова.

Она добавила, что к открытию готовится и первый на Камчатке частный визит-центр. Он будет расположен на территории этнодеревни в центре Петропавловска-Камчатского на берегу Култучного озера. Планируется, что строительство объекта завершится до конца лета. Инвестором выступает компания «Павлин» – резидент Свободного порта Владивосток.

Напомним, в летний период на Камчатке также работает визит-центр «Халактырский пляж», открывшийся в июле 2014 года. Там также можно получить информацию о природе полуострова, туристических возможностях края, приобрести сувениры. Ежегодно на сценических и спортивных площадках центра проводятся спортивные и культурные мероприятия. Одним из самых масштабных является фестиваль «Мой океан». В прошлом году в нем приняли участие более 8 тысяч человек.

Отметим, что в настоящее время особенно востребованными являются электронные площадки, где также можно получить всю необходимую информацию об отдыхе на Камчатке. Только в прошлом году Камчатский туристический портал (www.visitkamchatka.ru) посетили почти 100 тысяч человек. Сейчас завершается разработка новой версии сайта, который будет запущен в преддверии предстоящего летнего сезона.

Журнал "Дальневосточный капитал".