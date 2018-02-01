Доходы консолидированного бюджета Приморского края выросли на 4,5%

В прошлом году доходы консолидированного бюджета региона, по сравнению с 2016 годом, выросли на 4,5%. Такие цифры озвучила на семинаре-совещании с главами городов и районов Приморья вице-губернатор региона Татьяна Казанцева.



В начале выступления Татьяна Казанцева отметила, что финансовый год-2017 был достаточно успешным для Приморья.



«Мы выполнили на 100 миллиардов налоговые и неналоговые доходы, рост доходов консолидированного бюджета региона составил почти 107%, поступления в бюджет, по сравнению с 2016 годом, выросли на 4,5%», – поясняла вице-губернатор.



По словам Татьяны Казанцевой, бюджеты муниципалитетов по налоговым доходам исполнены почти на 110%, по сравнению с прошлым годом рост составил 1,3%.



«Рост налоговых и неналоговых доходов является одним из условий соглашения с Минфином, заключаемого уже второй год для получения дотаций для выравнивания бюджетной обеспеченности», – подчеркнула заместитель главы региона, добавив, что соглашение на 2018 уже заключено.



Как отметила Татьяна Казанцева, в текущем году рост налоговых и неналоговых доходов должен составить в крае не менее 5%, и такое увеличение является задачей каждого муниципалитета.



«Должно быть увеличен число рабочих мест на предприятиях малого и среднего предпринимательства, а уровень безработицы должен снизиться или, как минимум, остаться на уровне прошлого года. Также необходимо привлечь дополнительные инвестиция в города и районы Приморья», – прокомментировала Татьяна Казанцева.



Заместитель главы региона обозначила, что для ряда муниципалитетов основной проблемой остаётся кредиторская задолженность. Сейчас просроченная кредиторская задолженность муниципальных образований составляет 400 миллионов рублей. Наибольший прирост задолженности сложился в Лесозаводске, Партизанске, Кировском, Шкотовском, Хасанском, Яковлевском районах – всего 17 муниципалитетов на конец прошлого года имели такую задолженность. Эти муниципалитеты должны представить «дорожные карты» по погашению просроченной задолженности.



Татьяна Казанцева особо подчеркнула, что муниципальные образования, не имеющие графика погашения «кредиторки», не смогут участвовать в государственных программах.



«Если вы не можете погасить действующую задолженность, то мы таким образом не позволим вам создать новую – прошу глав очень серьёзно отнестись к решению этого вопроса», – акцентировала вице-губернатор.



Говоря о дебиторской задолженности, Татьяна Казанцева отметила, что на 1,3 миллиарда рублей дебиторская задолженность муниципалитетов в прошлом году была снижена.



Заместитель главы региона обратила внимание руководителей муниципалитетов на те финансовые резервы, где необходимо навести финансовую дисциплину.



«Это налоговые льготы, задолженность по аренде земли, аренда имущества, недоимка, кредиторская задолженность – вот деньги городов и районов, и вы сами можете разобраться с ними на месте, получив их», – подчеркнула Татьяна Казанцева.



Задача увеличения доходной части бюджета – задача каждого муниципалитета, и край будет отслеживать выполнение и принимать соответствующие меры.



И.о.директор краевого департамента финансов Наталья Снитко рассказала, что в соответствии с соглашением между Администрацией Приморья и Минфином, до 1 августа в городах и районах должна быть проведена оценка эффективности предоставления пониженных налоговых ставок.



«Согласно методике Минфина, определены виды льгот – социальные, финансовые, стимулирующие. В муниципалитетах должна пройти дифференциация всех льгот, в том числе, и пониженных ставок, и оценка их эффективности. В соответствии с этим вы и должны планировать предоставление этих льгот», – пояснила и.о.руководитель ведомства.



Также Наталья Снитко отметила, что также ужесточается порядок предоставления кредитов муниципалитетам. Так, теперь муниципалитет-должник может привлечь новый коммерческий кредит не более, чем по ключевой ставке плюс один процент.



«Главный итог всех этих нововведений – рост доходного потенциала и оптимизация бюджетных расходов, которые позволят нам к 2020 году перейти на бездотационное исполнение бюджета», – прокомментировала директор департамента.



Татьяна Казанцева акцентировала, что укрепление финансовой дисциплины на всех уровнях власти должно быть основополагающим.



Отметим, Приморский край вошел в число 40 субъектов Российской Федерации, которые получили грант из федерального бюджета в виде межбюджетного трансферта в размере 200 миллионов рублей.



По словам врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, полученные средства будут направлены в основном на содержание учреждений бюджетной сферы, а также индексацию заработной платы их работникам.



Газета "Золотой Рог", Владивосток.