В Благовещенске состоялось торжественное открытие автозаправочной станции Группы ННК

Новый многофункциональный автозаправочный комплекс – АЗС №85 открылся в Благовещенске. В церемонии открытия приняли участие представители Группы ННК, руководство АО «ННК-Амурнефтепродукт», а также мэр города Благовещенск Валентина КАЛИТА.





После того, как мэр торжественно перерезала красную ленту, по устоявшейся традиции первую заправку на новой АЗС совершили автомобили социальных служб города Благовещенска – МЧС, скорой помощи и полиции.





На территории комплекса открыт магазин с широким ассортиментом автомобильных товаров, продуктов питания и кофе-зоной со свежей выпечкой. Клиентов, посетивших АЗС в день открытия, ждал приятный сюрприз - розыгрыш призов, подарки от Компании и дегустация выпечки.

Сегодня к современным АЗС предъявляются повышенные требования. Соблюдая все требования законодательства, Группа ННК применяет на заправочных станциях прогрессивные технологические и архитектурные решения, которые обеспечивают высокий уровень безопасности, экологичности процессов и сохранения высокого качества нефтепродуктов.