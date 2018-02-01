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В Благовещенске состоялось торжественное открытие автозаправочной станции Группы ННК
Новый многофункциональный автозаправочный комплекс – АЗС №85 открылся в Благовещенске. В церемонии открытия приняли участие представители Группы ННК, руководство АО «ННК-Амурнефтепродукт», а также мэр города Благовещенск Валентина КАЛИТА.
После того, как мэр торжественно перерезала красную ленту, по устоявшейся традиции первую заправку на новой АЗС совершили автомобили социальных служб города Благовещенска – МЧС, скорой помощи и полиции.
На территории комплекса открыт магазин с широким ассортиментом автомобильных товаров, продуктов питания и кофе-зоной со свежей выпечкой. Клиентов, посетивших АЗС в день открытия, ждал приятный сюрприз - розыгрыш призов, подарки от Компании и дегустация выпечки.
Сегодня к современным АЗС предъявляются повышенные требования. Соблюдая все требования законодательства, Группа ННК применяет на заправочных станциях прогрессивные технологические и архитектурные решения, которые обеспечивают высокий уровень безопасности, экологичности процессов и сохранения высокого качества нефтепродуктов.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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