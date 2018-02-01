Климат приморский, инвестиционный

Реалии привлечения инвесторов в самом южном регионе ДФО

В начале декабря на сайте Агентства стратегических инициатив (АСИ) было опубликовано любопытное исследование, посвященное результатам мониторинга эффективности инструментов и механизмов поддержки инвестиционной деятельности в регионах Дальнего Востока. Эти данные были представлены на ежегодной конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату», которая состоялась в Москве 1 декабря прошлого года. Приморский край как инвестплощадка в материалах выглядит неубедительно, основной применяемый к нему эпитет – «худший».

Подробности - в авторском материале независимого аналитика Льва КОЛОМЫЦА, опубликованном на сайте eastrussia.ru.

Инвестиционные термометры

Помимо общедальневосточных характеристик делового климата (низкая активность кредитования и финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, выше средних по стране риски уголовного преследования предпринимателей и фискальных проверок), есть много особенностей, аутентичных для Приморья. К ним относятся недостатки нормативного регулирования разных форматов инвестиций (концессионных соглашений и ГЧП), отсутствие законодательства о региональной промышленной политике и её инструментов, самая низкая в ДФО удовлетворенность предпринимателей региональным законодательством, работой инвестиционного совета и информированием общественности о результатах его работы.

Опрошенные в ходе подготовки исследования предприниматели отметили снижение объемов инвестиций за последние три года, недоступность региональной инфраструктуры, отсутствие диалога власти с бизнес-сообществом. Выявлен низкий уровень качества работы институтов развития всех уровней: только 13% респондентов пользуются их услугами, нет доступа к информации о их деятельности (КПЭ, планы и отчеты), процедуры и схемы получения поддержки слишком сложны; отмечается дублирование задач между различными институтами. Выводы не безосновательные, поскольку в социальных сетях периодически возникают бурные дебаты на тему результативности господдержки приморских предпринимателей.

Как следствие, при наличии благоприятных условий для инвестирования (приграничное положение, высокий инвестиционный потенциал, обилие предпринимателей, профицит консолидированных бюджетов субъектов, и т.д.), край занимает лишь 4-ое место по объему инвестиций в ДФО, пропустив вперед Якутию, Сахалин и Амурскую область.

АСИ, как известно, пользуется своим набором критериев оценки регионального инвестклимата, в который входят, например, наличие инвестиционной стратегии, ежегодно формируемый план создания инвестиционных объектов и необходимой инфраструктуры региона, ежегодное послание главы субъекта об инвестиционном климате, нормативный акт о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности и множество других. В Приморье многих позиций до сих пор нет, отчасти это можно объяснить недостатком внимания к инвестклимату со стороны экс-губернатора, отчасти – его упованием в деле привлечения инвесторов на федеральные институты развития.

Заметим, что приведенный перечень факторов, во-первых, не является исчерпывающим, во-вторых - не гарантирует притока инвестиций, но это предмет отдельного разговора. Нам же публикация АСИ представляется хорошим поводом обратить внимание на состояние инвестиций в Приморье. Для этого обратимся к сведениям об инвестиционных проектах, которые фиксируются двумя уполномоченными структурами: «Агентством по привлечению инвестиций Приморского края» и «Корпорацией развития Дальнего Востока». Агентство аккумулирует проекты, с которыми бизнесмены обращаются в краевую администрацию за поддержкой, в том числе – с целью поиска (со-) инвестора, тогда как корпорация ведет учет проектов компаний, уже получивших статус резидентов ТОР и СПВ, имеющих понятные источники финансирования. Некоторые проекты фигурируют в обоих списках.

Чего хочет бизнес

Перечень Агентства – это своего рода «wish list» бизнеса, составленный безотносительно к льготам и преференциям особых зон, который может рассматриваться как отраслевой рэнкинг инвестиционной привлекательности (при этом очевидно, что качество подготовки проектов различно, и далеко не все из них реализуемы в заявленном виде). Данных об уже осуществленных инвестициях на сайте Агентства не приводится. 108 проектов с общей суммой финансирования 324 млрд рублей (из которых от инвесторов ждут 101 млрд) распределены по 14 направлениям. Наиболее популярными являются «Развитие туризма» (14 проектов), «Сельское хозяйство» (13), «Объекты социальной направленности» (13), «Производство стройматериалов» (13) и «Транспорт и логистика» (11).

Направление «Комплексное развитие территории (технопарки, индустриальные парки, промышленные зоны)» включает всего 5 проектов с внушительной стоимостью 43,8 млрд рублей. Наиболее финансово емкий - промзона в б. Троицы (34,9 млрд), которая включает в себя площадки по производству обуви, одежды, текстиля, электроники, сборке автомобилей и бытовой техники, транспортно-логистический комплекс, деревообработку и прочее.

В сельском хозяйстве общий объем вложений существенно меньше (36 млрд), а потребность в инвестициях больше (17,8 млрд, то есть, почти 50%). Наиболее крупными проектами в этой сфере являются два: строительство свинокомплексов на 500 тыс. голов в Спасском районе компанией «Мерси Агро Приморье» (более 20 млрд руб.) и птицефабрики «Романовская» (11,6 млрд рублей).

Строительство – третье направление по стоимости (8 проектов на сумму более 28 млрд), при том, что от инвесторов хотят немногим более 3 млрд. Лидером здесь является проект комплексного освоения территории в южной части Уссурийска, предполагающий строительство 400 тыс. кв. м. жилья. Смежная отрасль производства стройматериалов, несмотря на обилие проектов, имеет гораздо более скромные запросы: стоимость всех проектов составляет 3,6 млрд рублей, у инвесторов просят всего 395 млн.

В сфере транспорта и логистики заявлено 11 проектов на сумму 28,7 млрд рублей, из которых сами проектировщики готовы вложить только четверть. Почти половину общего объема (13 млрд) составляет проект строительства зернового терминала в районе Большого Камня.

С инновациями и высокими технологиями в Приморье, если судить по данным Агентства, дело обстоит неважно: на сайте представлены лишь 5 проектов, наиболее заметный из которых – это завод по производству пластиковой тары в Надеждинском районе (13 млрд, 90% всех инвестиций).

В сфере рыбного хозяйства 9 проектов на сумму 15,6 млрд рублей (из них не хватает 12,2). Среди этих проектов выделяется биотехнопарк «Островной», под который разработчики запрашивали часть акватории о. Русский и побережье залива Петра Великого.

Традиционная для края отрасль добычи полезных ископаемых не очень популярна у проектантов – в ней всего три проекта, один из которых (производство щебня) следовало бы отнести к производству стройматериалов. Значительный объем требуемых инвестиций обеспечивается проектом переработки углей в синтетическое топливо стоимостью в 16,5 млрд рублей.

В пищевой промышленности всего 4 проекта на 11,9 млрд рублей, из которых 8,8 млрд – средства на воссоздание в крае свеклосахарного производства. В разделе «Экология» мы видим 4 проекта на 9 млрд рублей, из которых чуть менее чем все планируется привлечь от инвесторов. Самый крупный из них – утилизация золоотвалов на Лучегорской ГРЭС (8 млрд). Аутсайдерами списка являются автомобиле- и судостроение, с 5 проектами на скромные 3 млрд рублей.

Резиденты

Перейдем к списку проектов, прошедших фильтр отбора в ТОР и СПВ. По данным КРДВ, в четырех территориях опережающего развития Приморья работают 60 резидентов, с которыми заключено 58 соглашений на фантастическую для края сумму 909 млрд рублей. Большая часть – это стоимость строительства двух мегапроектов «Роснефти» (нефтехимического комплекса и судоверфи «Звезда»), производства двигателей Mazda Sollers, свинокомплексов холдинга «Русагро» и ещё ряда производств. Фактически проинвестировано на текущий момент свыше 22 млрд рублей. Действующих предприятий пока всего четыре: это завод «Европласт» в Надеждинской ТОР, свинокомплекс и элеватор «Мерси трейд», а также производство по переработке сои в Михайловской ТОР.

Более пестрая картина наблюдается в реестре резидентов Свободного порта. Из 327 резидентов Приморского края половина – это транспортно-логистические, строительные и промышленные компании, планирующие производство широкого ассортимента ТНП от автобусов до салфеток. Среди оставшихся проектов преобладают различные операции с недвижимостью, гостиницы и рестораны, производство стройматериалов. Исчезающе мало среди резидентов судостроителей и судоремонтников (3 проекта), экологов (3), представителей сферы обоазования (1) и программистов (1). Стоимость проектов превышает 300 млрд рублей, но данных об уже вложенных средствах в реестре нет.

На бумаге все гладко

Из приведенных сведений можно сделать несколько выводов. Первый: количество заявленных и реализуемых проектов вроде бы не дает оснований говорить о низкой инвестиционной активности в крае, а число резидентов СПВ, по информации КРДВ, растет с каждым днем. В рейтинге инвестиционной активности Агентства «Инвест-форсайт» в ноябре и декабре 2017 года Приморье даже оказалось на первой позиции.

Очевидно, наблюдаемый разрыв между различными оценками инвестиционной среды объясняется тем, что опрос АСИ затрагивал местных бизнесменов, реализующих проекты либо в режиме СПВ, который их по каким-то причинам не устраивает, либо вообще за пределами льготных режимов, в то время как основной объем инвестиций в крае осуществляется резидентами ТОР, среди которых преобладают внешние для Приморья игроки, крупными корпорациями и государством.

Второе: наиболее перспективными, по мнению бизнеса, выглядят транспортно-логистическое, сельскохозяйственное, строительное и туристическое направления, активно растущие как в режимах ТОР и СПВ, так и вне оных. Промышленность и производство, судя по приведенной статистике, жизнеспособны только в условиях особых экономических зон. Проектов в сфере добычи и переработки морских биоресурсов, на которую традиционно возлагаются большие надежды в части подъема краевой экономики, заявлено немного.

КСТАТИ

Туристическое направление является рекордсменом по заявленному объему инвестиций: общая стоимость проектов превышает 76 млрд рублей (примерно четвертая часть всего объема инвестиций всех заявленных проектов), при этом разработчики хотят привлечь от инвесторов менее 5% от этой суммы – 3,6 млрд. Первое место обеспечивается всего одним, но амбициозным проектом создания интегрированной развлекательной зоны «Приморье» в б. Муравьиная, стоимостью 55,5 млрд рублей.