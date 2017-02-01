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Первый резидент Свободного порта на Камчатке построит гостиничный комплекс
Первое соглашение в рамках режима Свободного порта в Камчатском крае подписано между Корпорацией развития Дальнего Востока и компанией «Новый дом», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Инвестиционный проект предусматривает строительство современного гостиничного комплекса в Петропавловске-Камчатском. Сумма инвестиций в проект составит 1,3 млрд рублей. Благодаря реализации проекта будут созданы 153 рабочих места.
Гостиничный комплекс высотой 9 этажей и номерной ёмкостью 140 комнат различных категорий будет возведен на площади 12 тысяч кв. м. в центре Петропавловска-Камчатского на берегу озера Култучное. В перспективе резидент планирует создание многофункционального комплекса, в структуру которого войдут деловой центр, туристические, спортивные и культурные объекты, а также Визит-центр Петропавловска-Камчатского.
Целью проекта является создание нового рентабельного и конкурентоспособного проекта, представляющего собой уникальный многофункциональный комплекс, не имеющий аналогов по предлагаемым услугам в Петропавловске-Камчатском. Отель планируется позиционировать на гостиничном рынке, как бизнес-отель с возможностями проведения конференций и других мероприятий для гостей города.
Инвестор уже приступил к строительным работам в рамках первого этапа реализации проекта. Следующим шагом станет возведение и обустройство визит-центра. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланированы до конца 2019 года.
«В целом на рынке региона существует необходимость гостиниц для размещения приезжающих в город. Гостиницы с категориями 4-5 звезд в Петропавловске отсутствуют, что является прекрасной возможностью занять именно эту нишу. Решение стать резидентом Свободного порта принято в связи с действующими преференциями для инвесторов. Мы получаем возможность снизить налоговую нагрузку на предприятие. Так, при расчете в бизнес-плане поступления в краевой бюджет за 10 лет с момента реализации проекта составят порядка 260 млн. рублей, с учетом преференций - 190 млн. рублей», - говорит генеральный директор ООО «Новый дом» Оксана Теплухина.
В настоящее время резидентами Свободного порта в Камчатском крае являются 2 предприятия с общим объёмом инвестиций 2,2 млрд рублей и перспективой создания 212 рабочих мест. На рассмотрении в Корпорации развития Дальнего Востока находятся 13 заявок на общую сумму инвестиций более 2,4 млрд рублей с перспективой создания 317 рабочих мест.
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