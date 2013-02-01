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"Мечел" выкупает долю En+ в "Порту Ванино", сделку фондируют партнеры
ОАО "Мечел" выкупит 21,64% обыкновенных акций ОАО "Ванинский морской торговый порт" ("Порт Ванино", Хабаровский край) у структур En+ Group Олега ДЕРИПАСКИ за 4,57 млрд рублей. Покупка будет оплачена в течение 145 дней при фондировании за счет инвесторов, профинансировавших приобретение контрольного пакета порта.
Как сообщил "Мечел", акции уже перешли в собственность его "дочки - ООО "Мечел-Транс".
Помимо обыкновенных акций En+ продает еще 47,6% привилегированных акций стивидора, что суммарно составляет 28,12% от его уставного капитала.
Напомним, что "Мечел" через ООО "Мечел-Транс" в конце 2012 года приобрел 55% уставного капитала (77,3% обыкновенных акций) "Порта Ванино" на аукционе, предложив за нее в 10 раз больше стартовой цены - 15,5 млрд рублей. Однако в январе 2013 года группа продала большую часть своей доли трем кипрским офшорам - "Оперн Трейд Лтд.", "Седмино Инвестментс Лтд." и "Травине Трейдинг Лтд.", они стали владельцами по 23,68% голосующих акций "Порта Ванино". "Мечел" оставил себе порядка 1,5% обыкновенных акций порта.
Спустя некоторое время после покупки госпакета "Порта Ванино" "Мечел" начал вести переговоры с En+ о выкупе его доли, при этом одним из ключевых вопросов было сохранение перевалки грузов компаний En+ в порту.
Ранее менеджмент компании заявил, что "Мечел" участвовал в аукционе в составе консорциума российских и иностранных инвесторов, договорившись с ними о недолговом фондировании сделки при условии, что управление портом останется за ним. Группа пока не раскрывает своих партнеров; в рыночных слухах чаще всего фигурируют корейские (в частности, Posco, с которой у "Мечела" есть совместные проекты) и китайские компании.
ОАО "Ванинский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино. С Сахалином порт связывает железнодорожная паромная линия Ванино-Холмск. В 2012 году порт сократил перевалку грузов по сравнению с 2011 годом на 8,8%, до 5 млн 371,5 тыс. тонн.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".
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