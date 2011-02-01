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Таможня благоустраивается
Отмечавшийся 26 января международный День таможенника сотрудники Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ), работающие на таможенном посту «Порт Восточный», встречали в новом здании, которое строилось более 18 лет. Перерезать красную ленточку прибыл статс-секретарь, заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Константин ЧАЙКА.
В 1993 году, когда было начато строительство этого здания, расположившегося на окраине поселка Врангель, практически напротив контейнерного терминала «Восточной стивидорной компании», предполагалось, что в нем будут размещены все службы тогда еще Восточной таможни. Однако с течением времени его назначение трансформировалось в таможенный пост «Морской порт Восточный», в связи с чем проект подвергся некоторой корректировке. Стройку финансировал федеральный бюджет, и трудности с деньгами, имевшие место с конца девяностых по середину двухтысячных, вынуждали таможенников все это время ютиться в арендованных помещениях в разных углах Находки. С 2007 года объемы финансирования стабилизировались, и федеральный долгострой с помощью местных строительных компаний был, наконец, завершен. 28 декабря 2010 года департамент градостроительства Приморского края выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Несмотря на уходящие в прошлый век корни, новое здание получилось вполне современным. Просторные кабинеты с пластиковыми окнами, хорошая мебель, новейшая оргтехника - таможенники Восточного получили все условия для работы. В здании предусмотрена собственная столовая, спортзал и комната психологической разгрузки. Для работы с участниками внешнеэкономической деятельности выделен большой кабинет с 12 рабочими местами инспекторов. Приятным отличием от аналогичных помещений в таможенных постах Владивостока можно назвать перегородки из прозрачного стекла, за которыми можно видеть работу сотрудников. Инспекторам, в свою очередь, это поможет «видеть за сухими цифрами товарной статистики людей, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность».
Кстати, говоря о цифрах, нужно отметить, что 2010 год Находкинская таможня закончила с хорошими показателями. План по перечислению таможенных платежей в доходную часть федерального бюджета таможня выполнила на 123,22%, что составило 55,376 млрд рублей. При этом импортная составляющая выполнена на 138,23%, что составило 29,678 млрд рублей в денежном эквиваленте, а экспортная - на 108,57%, что составило 25,342 млрд рублей. В 2010 году внешнеторговый оборот через Находкинскую таможню составил $7,34 млрд и по сравнению с 2009 годом увеличился на 67,5%.
Хорошо продвигается внедрение новых методов документооборота. На презентации нового поста не раз звучали слова об актуальности модернизации и переходе на электронные схемы декларирования по интернету. В первом квартале 2010 года в зоне деятельности Находкинской таможни было оформлено 67 таких деклараций, во втором - 672 декларации, в третьем количество интернет-деклараций увеличилось до 3000, что составило около 30% от общего количества оформленных деклараций. В четвертом квартале доля деклараций, оформленных через Сеть, составила уже 42,66%, или 4432 электронные декларации.
Через таможню Восточного порта проходит в основном контейнерный товар - бытовая электроника, текстиль, продовольствие. Везут и автомобили, но их доля в общем потоке совсем невелика. Хотя именно автомобили чаще всего становятся предметами различных правонарушений в сфере таможенного законодательства. В 2010 году по линии правоохранительной деятельности Находкинской таможней зарегистрировано 809 дел об административных правонарушениях, возбуждено 65 уголовных дел.
Новое здание таможенного поста в Восточном порту - далеко не последний шаг в развитии пограничной инфраструктуры. Как рассказали «ЗР» в частной беседе сотрудники таможни, в перспективе возможно дальнейшее расширение площадей и строительство рядом со зданием нового поста еще одного объекта, в который переедет часть подразделений. Превратится ли эта идея в очередной долгострой - пока неизвестно. Время покажет.
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