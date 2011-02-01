Молодым предлагают дело

Во Владивостоке при поддержке администрации города реализуется программа «Молодежный бизнес России».

Для этого программа предусматривает выдачу молодым гражданам доступных кредитов на открытие своего дела. Сегодня молодые предприниматели защищают свои бизнес-планы перед экспертным советом. В случае удачной защиты начинающему бизнесмену будет предоставлен кредит до 150 тыс. рублей сроком до 3 лет, под 12% годовых. По всем вопросам молодые предприниматели могут обращаться по тел. 43-20-39, 90-33-12 и по адресу fe-centre@mail.ru.