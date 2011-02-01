Каждая третья проверка фиксирует нарушения

Более 380 проверок предприятий, занятых в розничной продаже алкогольной продукции, провел в прошлом году департамент лицензирования и торговли края.

По итогам вынесено 102 предписания об устранении нарушений законодательства, приостановлено действие одной лицензии. Специалисты департамента также участвовали в проверках, направленных на выявление и пресечение нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Был организован мониторинг деятельности торговых точек и магазинов. Как итог - 48 незаконных торговых точек закрыты, 61 - прекратили продажи.