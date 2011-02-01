Игорь Борбот поделился 15% акций «Радиоприбора»

Председатель совета директоров и основной акционеры ОАО «Радиоприбор» Игорь БОРБОТ сократил долю в компании на 15%, до 72,7536%. Освободившиеся 15% акций переведены в номинальное держание в Росбанк. Эксперты считают, что известный приморский бизнесмен просто-напросто сократил долю в компании до менее 75%.