«Дочка» «Синергии» преобразована из ООО в ЗАО

Дочерняя компания «Синергии» «АКА и К» преобразована из ООО в ЗАО. «АКА и К» является 100-процентной «дочкой» «Синергии», на ее балансе находятся 53,16% акций ОАО «ПентАгро» и 50,6% ОАО «Молочный завод Уссурийский». В настоящее время «Синергия» проводит реструктуризацию бизнеса и выделяет непрофильные активы - 100 тыс. га земли, два молочных завода на Дальнем Востоке (ОАО «ДаКГОМЗ» и ОАО «Молочный завод Уссурийский») и три птицефабрики в Поволжье - в отдельную компанию, ОАО «Пента Агрогрупп» («ПентАгро»).