Эффективных менеджеров по продажам не хватает

На протяжении последних лет на рынке труда отмечается острая потребность в специалистах в области продаж.

По данным кадрового холдинга АНКОР во Владивостоке, среди сотрудников отдела продаж наиболее дефицитными оказываются специалисты/менеджеры по продажам, далее следуют торговые представители и руководители отделов продаж. Подбор именно этих специалистов вызывает в компаниях наибольшие трудности. Также в дефиците на рынке труда - специалисты по информационным технологиям (программисты,системные администраторы, руководители отдела информационных технологий). При поиске менеджеров, осуществляющих общее руководство, наибольшую трудность вызывает поиск управляющих, региональных директоров и менеджеров среднего звена.

Причин дефицита профессиональных кадров на рынке региона существует несколько. Но основные из них, по словам специалистов компании АНКОР во Владивостоке, это отсутствие на рынке кандидатов требуемой квалификации из-за низкого уровня подготовки соискателей и завышенных финансовых ожиданий кандидатов.

«На протяжении последних лет замечается острая потребность в специалистах в области продаж. Подобная ситуация прослеживается не только в Приморье, но и во всей России, - говорит Наталья КОВАЛЕНКО, руководитель дальневосточного дивизиона холдинга АНКОР. - Поиск IT-персонала затруднен нехваткой кандидатов - классные специалисты все чаще рассматривают предложения в городах центральной России и за границей».

«Основная причина дефицита кадров заключается в том, что при большой потребности работодателей в высококвалифицированных кадрах вузы пока не готовы предоставлять необходимый персонал. Отсутствие на рынке выпускников с профильным образованием усугубляется еще и слишком высокими амбициями и минимальным опытом работы недавних студентов, - продолжает Татьяна ГРИШИНА, руководитель отдела рекрутмента холдинга АНКОР во Владивостоке.

Также Татьяна Гришина отмечает, что дефицит кадров наблюдается и у предприятий пищевой промышленности, которые сегодня выходят на уровень производства 90-х годов. Более чем десятилетняя стагнация производственных предприятий не прошла бесследно и сказалась на поиске квалифицированного производственного персонала во Владивостоке и Приморском крае. В связи с этим работодатели вынуждены приглашать специалистов из других регионов, так как местный уровень квалификаций и компетенций кадров не отвечает требованиям таких компаний.

Кроме этого, за последние два года все больше компаний отмечают нехватку линейного персонала. В 2010 году, например, был затруднен поиск грузчиков и разнорабочих. Такая ситуация на рынке труда, по мнению рекрутеров, сложилась в связи с высокой заинтересованностью в этом персонале компаний, занимающихся строительством объектов саммита АТЭС.