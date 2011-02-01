Дополнительное образование должно давать методику принятия решений

Очень часто от слушателей можно услышать фразу: на практике все по-другому. Но если пристально рассмотреть деятельность компаний, то фразу можно уточнить: в реальной жизни все компании разные. Компании разные потому, что занимаются разными видами деятельности и на разных рынках.

Причем они разные, даже если работают в одной сфере деятельности. Просто у них разные системы ценностей, этапы жизненного цикла, цели собственников, стиль управления и окружающая внешняя среды. И поэтому решение одной и той же ситуации может быть разным в компаниях одинакового размера и отрасли и рынка, но разной организационной культуры или связей с органами власти и т.д.

Как правило, человек получает опыт работы в одной компании, и он является, безусловно, специалистом для неё. Но сможет ли он применить свои практические навыки в другой компании? Ответ может быть утвердительным только в случае, если новая компания полностью идентична предыдущему месту работы.

Что же изучают на программах дополнительного образования: теорию (формулы и научные выкладки), практику (обучение при помощи кейсов) или методические инструменты (описание возможных путей решения задач)?

Итак, что такое кейс? Это описанная проблемная ситуация конкретной компании, из которой слушателям предлагается найти решение. Обучение кейсами очень хорошо при получении высшего образования, когда студент не имеет практического опыта и ему необходимо знакомиться с ситуациями, которые могут возникнуть в реальной практике. К слову, изучение большого количества теории в вузах студентами просто бесполезно. Все дело в том, что очень часто только тогда человек осознает необходимость изучения теории, когда получает практический опыт. Когда слушатель приходит на программы дополнительного образования, то обучение на основе кейсов вряд ли принесет ему пользу по ряду причин. Во-первых, кейсы составляются на основе ситуаций, возникших в прошлом в крупных, как правило, открытых западных компаниях.

Во-вторых, слушатель, приходит на программы дополнительного образования после рабочего дня, где жизнь реальной компании ежедневно подкидывает кейсы. Так зачем ему искать решение проблемы на примере совершенно незнакомой ему компании?

Наибольший эффект достигается, когда в процессе обучения на программах дополнительного образования слушатель понимает, как улучшить работу своей компании. Умение проецировать теоретические выкладки на практику свидетельствует о квалификации специалиста.

Таким образом, дополнительное образование должно давать инструменты для принятия решений. Имея практический опыт, грамотный специалист сможет применить их в своей компании. Изучая методические инструменты, слушатель подбирает тот прием управления, который можно применить в организации с учетом её специфики.

Невозможно построить качественное обучение, используя только кейсы, но также нельзя обучить менеджера, используя исключительно теоретические выкладки, систематизацию чьих-то научных выводов (они могут быть применимы в реальной жизни еще меньше, чем кейсы).

Методические инструменты представляют собой описание возможных путей решений – мыслящий менеджер сам сможет выбрать необходимый при соответствующих обстоятельствах.

Нельзя не отметить, что программы международной сертификации менеджеров, финансистов, экономистов, бухгалтеров построены именно по принципу изучения методических инструментов. Они заставляют слушателей по максимуму активизировать мыслительный процесс. А международный экзамен как нельзя лучше проверяет навык человека – умение находить решение в стрессовой ситуации в условиях ограниченного времени. Работодатели, беря на работу специалистов с международным дипломом, могут быть спокойны – эти люди смогут найти решение поставленных задач.

На рынке дополнительного профессионального образования уже четыре года работает Академия профессионального роста ВГУЭС, предлагая широкий спектр программ дополнительного профессионального образования повышения квалификации менеджеров, оценщиков, а также совместно с ООО «Центр корпоративной отчетности» программы международной сертификации финансистов, экономистов, бухгалтеров.