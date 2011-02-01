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Лампочка для бизнеса
Начало года принесло бизнесу очередное значительное повышение цены на электроэнергию. Тариф для юридических лиц повысился до 4, 57 руб. за килловат в час. Это значит, что издержки предприятий значительно вырастут. В то же время с 27 ноября 2009 г. года вступил в силу закон «Об энергоэффективности и энергосбережении». А это значит, что компаниям малого и среднего бизнеса сегодня стоит задуматься о снижении своих затрат и вплотную заняться энергосбережением.
Возможности для энергосбережения на рынке появляются. Более того, компании, предлагающие энергосберегающее оборудование и соответствующие услуги, еще два года назад рассчитывали, что малый и средний бизнес откликнется на призыв государства экономить энергетические ресурсы.
«Сегодня малый и средний бизнес в первую очередь должен думать о том, как снизить свои затраты на данные статьи расходов. Ведь уменьшение издержек сказывается на ценообразовании, поэтому это можно рассматривать как конкурентное преимущество.
В стране объявлена кампания по энергосбережению. Федеральный закон обязал только государственные учреждения и органы исполнительной власти снизить затраты, а предприятия малого и среднего бизнеса по факту не проводят никаких мероприятий, направленных на снижение затрат, - считает директор Научно-исследовательской лаборатории энергосберегающих технологий (НИЛЭСТ) Галина БОГДАНОВИЧ. - Но это неправильно. Что сегодня представляет собой малый и средний бизнес в крае? Это предприятия торговли, производство продуктов питания и компании, работающие в сфере услуг. Если предприниматель платит в зимний период более 30-40 тысяч рублей за коммунальные услуги, а может платить на 40% меньше, то он просто обязан провести мероприятия по энергоаудиту».
В компании «РОСТ» считают, что на рынке есть технологии, которые уже сегодня можно с успехом внедрять. «Для небольших предприятий актуальна установка энергосберегающих ламп и светодиодных светильников. Владельцы ресторанов, кафе, парикмахерских не задумываются о том, что если они полностью поменяют лампы, то это даст им значительную экономию. Безусловно, они значительно дороже. Так, фирменная лампа может стоить от 150 до 1000 рублей. Однако срок службы их более 5 лет. Если к нам обращаются предприниматели, то мы может им сделать необходимые расчеты. Но когда бизнесмен видит срок окупаемости больше трех лет, он предпочитает ничего не делать», - рассказывает менеджер компании «РОСТ» Сергей ЛЕТУЧИХ.
В принципе набор оборудования во всех фирмах, реализующих энергосберегающее оборудование, одинаков. Это лампы, светильники, солнечные батареи, коллектора, датчики движения, таймеры и многое другое. Но для потребителя сложность в том, что прежде чем понять, что ему нужно, он должен провести энергетический консалтинг, а для этого у него не хватает знаний.
Энергетический консалтинг готовы провести специалисты НИЛЭСТ. Однако предприниматели могут это сделать и самостоятельно. «Мы проводим специальные курсы, в прошлом году на них отучились более 200 человек. Однако если предприниматель не хочет ходить на курсы и платить за обследование специалистам, он может сделать его самостоятельно, вся основная информация сегодня есть в сети Интернет», - утверждает Галина Богданович.
Вот только пока бизнес к этому не готов. Хороший пример привели в компании «МИРЭ» (фирма занимается продажей и установкой систем отопления «теплый пол»). «Приведем простой пример. Мы арендуем здание 40 кв. Договорились с собственником, что мы установим теплый пол и будем сами себя обогревать. Нас отключили от системы центрального отопления и поставили нам отдельный счетчик. Затраты на отопление снизились в три раза. А вся установка обогревательной системы окупилась за три года. Тем не менее наше предложение сделать подобную систему отопления по всей площади арендодатель отверг».
Менеджеры нескольких компаний, торгующих солнечными батареями и нагревательными коллекторами, признались, что они разочарованы активностью бизнеса. «Бизнесмены с удовольствием покупают коллектора и батареи в загородные дома, коттеджи, но вкладываться в программы энергосбережения не хотят. Исключение составляют базы отдыха, их управляющие устанавливают солнечные батареи для получения горячей воды и частично для отопления», - утверждают продавцы оборудования.
«Сегодня затраты на тепло и электроэнергию выходят на четвертое место в структуре расходов предприятий, - комментирует ситуацию представитель компании «Домотехника» Виталий ДУБОВОЙ. – Тем не менее внедрить программы энергосбережения очень сложно. Наши расчеты показали, что даже при установке двухтарифных счетчиков реальной экономии не происходит. То есть уровень оплаты будет приблизительно одинаковым. Второй момент: никто не разрешает самостоятельно менять тепловую нагрузку здания. Если кто-то захочет сам отапливать свои квадратные метры в здании, то его за это еще могут оштрафовать».
Когда предприниматель все же решается на приобретение какого- либо оборудования, то ему очень тяжело выбрать качественный товар. Мониторинг рынка показал, что одно и то же оборудование может реализовываться с разницей в 50%. При этом на рынке представлено много китайского оборудования, которое может реализовываться как фирменное европейское.
«К сожалению, разобраться в этом самому очень тяжело, - считает Галина Богданович. – В этом сегменте много производителей и еще больше контрафактной продукции. Простой пример. Мы купили 10 энергосберегающих ламп разных производителей и тестировали их в собственной лаборатории. Планировалось, что они будут у нас гореть круглосуточно больше месяца. Это соответствовало их техническим характеристикам. К концу эксперимента горела всего одна лампа».
Тем не менее главная проблема внедрения сберегательных энергетических программ - это не контрафактное оборудование, а ментальность бизнесмена. Но, возможно, она начнет вскоре меняться. Как рассказал «ЗР» один из бизнесменов, уже работающий над сокращением издержек, он может позволить себе платить 50 тысяч рублей в месяц по счетам за свет, вбивая издержки в цену услуг своей фирмы. «Правда, когда мне показали расчеты, что я, затратив 500 тысяч рублей, могу платить 20 тысяч рублей в месяц, я согласился потратиться на энергосбережение. Ведь нормальный предприниматель сам себе прибыль не будет уменьшать», - говорит он.
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