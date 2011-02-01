Нарушители стали чаще договариваться – УФАС

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Приморскому краю отчиталось о проделанной работе за 2010 год. Выяснилось, что количество выявленных нарушений по сравнению с 2009 годом выросло на 22,7%. Из 81 нарушения, зафиксированного антимонопольным органом, 15 приходятся на злоупотребление хозяйствующих субъектов доминирующим положением на рынке (статья 10 Закона «О защите конкуренции»).

Приморское УФАС также отмечает значительное количество нарушений (60% в 2010 году против 44,4% в 2009 году) со стороны субъектов естественных монополий, что указывает на необходимость более жесткого контроля и совершенствования законодательства в указанной сфере.

В УФАС отмечают любопытную тенденцию. В связи с усилением ответственности за нарушения антимонопольного законодательства складывается практика, что до или после возбуждения дела, после направления запроса или определения ответчику, стороны договариваются между собой, и заявитель отзывает свое обращение, указывая на отсутствие ущемления его интересов и, например, недопонимание. В силу этого по отдельным статьям Федерального закона «О защите конкуренции» наблюдается снижение количества выявленных нарушений.

В 2010 году было обжаловано 21 решение антимонопольного органа. По 3 искам решения антимонопольного органа оставлены в силе, по остальным искам окончательное решение еще не принято.

Приморское УФАС полагает, что сохраняющаяся динамика количества обжалуемых решений вызвана активным применением положений Кодекса РФ об административных правонарушениях об ответственности за нарушения антимонопольного законодательства. Перед фактом назначения административного наказания в виде существенного штрафа, даже в случае добровольного устранения нарушения, правонарушители предпочитают обжаловать решение антимонопольного органа в судебном порядке.

Основными проблемами, возникающими у Приморского УФАС России при рассмотрении судами законности и обоснованности решений (предписаний) о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, по-прежнему остаются длительные сроки рассмотрения судебных дел, а также не всегда достаточный уровень знания судами нюансов антимонопольного законодательства.

В 2010 году УФАС рассмотрено 8 ходатайств и 9 уведомлений, в том числе 3 уведомления о сделках в отношении субъектов естественных монополий. В то же время, ходатайства и уведомления по поводу совершения сделок с участием иностранных инвесторов в антимонопольный орган в этом году не поступали.

В частности, рассмотрено уведомление группы лиц ЗАО «Фарватер» о получении более 51% голосующих акций ОАО «Находкинский судоремонтный завод», которое осуществляет ремонт судов ФСБ России. В связи с тем, что в группу лиц входит иностранная компания «Ферина Коммершиал Лтд», Приморское УФАС в соответствии с положениями Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства» запросило сведения у Управления ФСБ по Приморскому краю о возможности возникновения угрозы обороне страны и безопасности государства или об отсутствии такой угрозы в результате совершения сделки. Согласно ответу УФСБ по Приморскому краю, такая угроза отсутствует, в связи с чем по результатам рассмотрения уведомление было принято к сведению.

УФАС в прошлом году выдало два предписания об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции. Так, предписание было выдано ООО «О'Вита» (Владивосток), которое приобрело 94% акций в уставном капитале ОАО «Фармация» (Владивосток).

ООО «О'Вита» предписывалось не изменять основной вид деятельности ОАО «Фармация» (закуп, доставка, хранение, оптовая и розничная реализация населению, лечебно-профилактическим и иным учреждениям края медикаментов, химических реактивов, диагностических средств, изделий медицинского назначения и т.п.) и в течение 5 лет ежегодно представлять в УФАС информацию о деятельности ОАО «Фармация», связанной с осуществлением основных видов деятельности.

Еще одно предписание было выдано Юрию РАДЧЕНКО, который приобрел 91,57% акций в уставном капитале ОАО «Хасанкоммун-энерго» (п. Славянка, Приморский край), которое является субъектом естественной монополии в сфере передачи электрической энергии.

С учетом этого Радченко предписывалось не изменять основной вид деятельности ОАО «Хасанкоммунэнерго» (передача и распределение электрической энергии по электрическим сетям на территории Хасанского района с использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной электрической сети), обеспечить заключение договоров со всеми обратившимися хозяйствующими субъектами на оказание услуг по транспортировке электроэнергии по электрическим сетям ОАО «Хасанкоммунэнерго» на недискриминационных (равных) условиях, и в течение 3 лет ежегодно, представлять в Приморское УФАС информацию о всех случаях отказов хозяйствующим субъектам в заключении договоров на оказание услуг ОАО «Хасанкоммунэнерго» с указанием причин отказов. Отметим, что ранее Юрий Радченко консолидировал 87,80% уставного капитала ОАО «Славянский судоремонтный завод».

В Приморское УФАС в 2010 году поступило 387 жалоб от участников размещения заказов на неправомерные действия (бездействия) заказчиков и котировочных, аукционных, конкурсных и единых комиссий. 79 из них возвращено, 41 - отозвана заявителем. Решением Комиссии УФАС признаны необоснованными 173 жалобы, или 64,8% от общего числа рассмотренных. В 2009 году необоснованными были признаны 53,9% жалоб.

Среди наиболее часто встречающихся нарушений законодательства о размещении заказов являются установление заказчиками в конкурсной документации, документации об аукционе и в запросе котировок требования о предоставлении участниками размещения заказа сведений и документов, не предусмотренных «Законом о размещении заказов».

Также часто Приморским УФАС России возбуждаются дела об административном правонарушении по части 2 статьи 7.30 КоАП за нарушение членами конкурсной или аукционной комиссии порядка отбора участников конкурса или участников аукциона на право заключить государственный или муниципальный контракт, в том числе за отказ в допуске к участию в конкурсе или аукционе.