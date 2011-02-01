Завод Sollers во Владивостоке столкнулся с суровой реальностью

Для перехода на полный цикл сборки заводу Sollers во Владивостоке понадобится еще 2,5 года. «Но то, что полный цикл (сборки) во Владивостоке будет - это точно. Обычно это занимает 24 месяца, но у нас будет около 30 месяцев из-за отсутствия инфраструктуры и согласования процедур», - заверил генеральный директор ООО «Соллерс-Дальний Восток» Александр КОРНЕЙЧУК. В настоящее время завод работает в три смены и выпускает 101 автомобиль в сутки.

На минувшей неделе «Соллерс-ДВ» приступил к производству нового кроссовера SsangYong NEW Actyon. Производство NEW Actyon запущено в новом цехе, на втором конвейере завода, рассчитанном специально на сборку автомобиля с несущим кузовом. Это уже пятая модель, производство которой налажено на заводе во Владивостоке наряду с SsangYong Rexton, Kyron, Actyon и Actyon Sports.

Автомобиль NEW Actyon - это первый кроссовер SsangYong с несущим кузовом и системой полного привода, который призван вывести корейскую марку в самый быстрорастущий сегмент городских компактных кроссоверов.

Напомним, что в 2010 году завод во Владивостоке выпустил 13,7 тыс. внедорожников SsangYong. Александр Корнейчук сообщил, что план на 2011 год предусматривает увеличение объема производства до 25,8 тыс. автомобилей, объем выпуска NEW Actyon при этом составит не менее 10 тыс. автомобилей.

Продажи новой модели NEW Actyon в России стартуют с 28 февраля, при этом у дилеров Дальнего Востока автомобили появятся уже 14 февраля.

В России NEW Actyon будет доступен с двумя версиями дизельного двигателя мощностью 175 л.с. и 149 л.с. Кроме того, NEW Actyon комплектуется 6-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач с функцией ручного переключения.

Цены на базовую версию SsangYong NEW Actyon стартуют с отметки 799 тыс. рублей с двигателем мощностью 149 л.с., механической коробкой передач и передним приводом. Самая популярная, как ожидается, модификация с двигателем 149 л.с., автоматической коробкой передач и полным приводом доступна от 939 тыс. рублей. Максимальная цена, с двигателем 175 л.с., автоматической коробкой передач и полным приводом, составит 1,199 млн рублей. Для дальневосточников цена снижена на 40-50 тыс. рублей (за счет экономии на доставку железной дорогой в центральную часть России. – Прим. авт.).

По словам Александра Корнейчука, «Соллерс-ДВ» не собирается отказываться от ранее озвученных планов по сборке во Владивостоке грузовиков Isuzu и спецавтомобилей на базе Fiat Ducato.

«Честно скажем, я счастлив, что нам удалось уговорить руководство компании Sollers не оказывать на нас давление с Isuzu и Fiat Ducato и дать нам возможность наладить хотя бы то производство, что вы видите. Да, спрос на грузовики Isuzu и Ducato есть, и мы пока везем их на Дальний Восток (из Татарстана). Почему? Просто сил и ресурсов (на сборку этих моделей) у нас пока не хватает. Опять же, должен признаться, мы не ожидали того состояния инфраструктуры, которое встретили во Владивостоке. Конечно, мы нанимали аудиторов и компании для проведения оценки, но вопреки предоставленным отчетам на деле все оказалось куда более в тяжелом состоянии. Первоначально мы не планировали вкладывать столь значительные инвестиции в инфраструктуру, поэтому примерно на середине проекта были вынуждены переориентировать бюджет и направить на инфраструктуры гораздо больше средств. Поэтому кое-что из задуманного за год просто не успели. Я лично занимаю позицию, что если не готова инфраструктура, за проект браться не стоит. Ну не стоит, как в 1942 году на Урале при минус сорока градусов производить что-то на открытом воздухе. У нас еще не до конца, например, достроен причал. Надо им заниматься, подом другими направлениями. Сегодня наша инфраструктура готова на тот объем, который мы запланировали на 2011 год. Чтобы увеличить ее, уйдет еще полгода. Но от сборки Isuzu и Fiat Ducato мы не отказываемся», - сообщил Александр Корнейчук.

Согласно планам компании, в 2011 году продажи SsangYong в Приморье и на Дальнем Востоке составят не менее 6% от общего объема продаж в России. Это позволит ДФО выйти на третье место по продажам марки SsangYong в стране. При этом количество дилерских центров, реализующих автомобили SsangYong в регионе, к концу 2011 года увеличится до 15, а в Приморье – до 5.