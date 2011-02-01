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Доходы россиян выросли на 4,3%
Реальные располагаемые денежные доходы населения (с учетом влияния инфляции, составившей за год 8,8%) за 2010 год увеличились на 4,3% к 2009 году, свидетельствуют данные Росстата. В декабре они выросли по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 3,3%. В 2009 году реальные доходы населения повысились на 2,3%
Среднемесячная начисленная заработная плата в 2010 году, по предварительным данным Росстата, составила 21090 рублей и по сравнению с 2009 годом выросла на 11,3%, в декабре 2010 года она оценивалась в 26643 рубля, увеличившись по сравнению с декабрем 2009 года на 10,2%.
Вырос и оборот розничной торговли в России - увеличение составило 4,4% по сравнению с показателем за прошлый год. По предварительным данным Росстата, он составил 16,436 трлн рублей.
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