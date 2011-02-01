Коридоры в страны АТР

Возможность транспортировки 5 млн контейнеров в год через Краскино, Гродеково и Пограничный - не фантазии.

Реконструкция шести приморских погранпереходов (воздушного – Владивосток; морских - Владивосток, Находка, Восточный; автомобильных - Пограничный, Краскино) положит начало работе по организации грузоперевозок по международным транспортным коридорам «Приморье -1» и «Приморье-2».

«Приморье-1» (Харбин - Суйфэньхэ - Владивосток, Находка, Восточный - и далее морские линии) и «Приморье-2» (Чаньчунь - Хуньчунь - Зарубино (бухта Троицы) - и далее морские линии) входят в Концепцию торговых коридоров Северо-Восточной Азии и федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы РФ». Концепция сформулирована Институтом экономических исследований стран СВА (ERINA, Япония), ее суть - в развитии единого транспортного пространства на основе согласованной работы отдельных коридоров. В задачи ДВТУ «Росграница», занимающейся реконструкцией шести обозначенных переходов, входит обустройство офисных зданий под слаженную работу проверяющих органов – таможенной, пограничной и миграционной служб. Строительством сервисной и транспортной инфраструктур должны заняться коммерческие предприятия совместно с государственными структурами, считают разработчики федеральной целевой программы «Государственная граница РФ 2003−2010 гг.».

Прокомментировать ближайшие перспективы развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» для «ЗР» согласился член общественного совета при ДВТУ «Росграница», заместитель генерального директора ОАО «ДНИИМФ» Евгений НОВОСЕЛЬЦЕВ:

- Ваш институт разрабатывал концепцию транспортных коридоров. Помните, когда это было?

- Транспортные коридоры были обозначены еще лет 15 назад. Специалисты ДНИИМФа, в частности, разрабатывали концепцию по «Приморью-2». Мы подготовили для бывшего губернатора НАЗДРАТЕНКО доклад о перспективах развития порта в б. Троицы на российско-американскую конференцию. Американцам идея понравилась, поскольку ее реализация давала возможность торговать с КНР, минуя Японию по более короткому маршруту. Тогда уже был отвергнут первый вариант развития по Тумангану в качестве свободной экономической зоны. Но, несмотря на благоприятный международный резонанс и расчеты, за 15 лет ничего по «Приморью-2» сделано не было. Прежде всего, с российской стороны. Причин много.

Реально начало работать ОАО «Золотое звено». Компания быстро построила первую частную железную дорогу в РФ от ст. Камышовая в б.Троицы до границы. И столкнулась с интересами ОАО «РЖД». Железнодорожники решили выкупить дорогу, но руководство «Золотого звена» отказалось от сделки... Судебные тяжбы закончились только в конце прошлого года победой РЖД. Эти разбирательства были одной из причин простаивания транспортного коридора.

Другая кроется в технологии оформления грузов на российской таможне. Еще в 2008 году сроки оформления сравнивались со сроками перевозки по российской части транспортного коридора «Приморье-2». ООО ТЭФ «Владивостоквнештранс» в сотрудничестве с городскими властями г. Муданьцзян и китайской транспортной компанией «Хуашэн Гооюн» в качестве эксперимента прогоняли 14 контейнеров по «Приморью-1». Несмотря на предварительное согласование с таможенными органами и ДВЖД – филиалом ОАО «РЖД» пробная партия была перевезена от станции Гродеково-1 до Владивостока (около 190 км) за 15 дней.

Третья причина - в необустроенности транспортной инфраструктуры и самих пунктов пропуска. Это один из самых важных факторов, не позволивших наладить перевозки. Если открыть карты Google и сравнить обустройство пограничных пунктов пропуска с российской и китайской стороны, многие вопросы исчезнут сами собой. Транспортные инфраструктуры просто несравнимы. Огромное количество железнодорожных веток, мощная автодорога в район Краскино с китайской стороны и практически ничего у нас. Сложилось впечатление, что в ОАО «РЖД» просто не понимают объема возможного транзита.

-И каков прогноз грузооборота?

- Мы дали прогноз по «Приморью-1» для Министерства транспорта РФ совместно с «ГИПРОТРАНСТЭИ». По прагматичному сценарию до 2030 года грузооборот может вырасти до 2,8 млн контейнеров в год. Цифра кажется колоссальной! Но она нами реально занижена, чтобы нас не обвинили в фантазёрстве. В самом деле речь идет об объёме порядка 5 млн контейнеров в год через Краскино, Гродеково и Пограничный на порты Владивосток и порт Восточный. Однако для освоения такого грузопотока РФ нужно вложить значительные средства в авто- и железные дороги. Средства на эти цели частично предусмотрены федеральной целевой программой развития края. Вопросы привлечения инвесторов для строительства терминалов в морских портах тоже не последние.

Опытно-экспериментальный провоз контейнеров проводится каждый год. Последний раз - 40 контейнеров по «Приморью-1» до п. Владивосток «Рыбного порта» и далее в Шанхай. Из Краскино в Зарубино провезли 1 контейнер. В обоих случаях следили за временем отправления по этапам. Результатами все оказались довольны, поскольку контрольная отправка прошла гладко. Но это очень маленький объем. Реально ни наши погранпереходы, ни транспортная инфраструктура не готовы обеспечить прогнозируемые объемы перевозок.

- «Росграница» сегодня ведет реконструкцию погранпереходов. По вашему мнению, это повлияет на скорость прохождения грузов?

- Это только первый шаг. Когда будут построены нормальные офисные помещения, система связи, сигнализации, проверяющих терминалов, начнется конкретная работа над отработкой технологии сокращения сроков прохождения грузов. Вокруг таможенно-пограничного комплекса коммерческими структурами будет наращиваться сервисная инфраструктура: гостиницы, кафе, магазины и т.д., а главное - логистические терминалы. Далее внимание будет направлено на наращивание пассажиропотока и комфорт каждого отдельно взятого клиента.

Сейчас вся сервисная инфраструктура в пунктах пропуска в большей части создана самими же перевозчиками. Федеральные деньги на такие цели почти не выделялись. Долгое время решался вопрос, кто же будет отвечать за обустройство. В конце концов было создано федеральное агентство «Росграница». Кроме реконструкции зданий в его задачи входит обеспечение технологий прохождения грузов и людей через границу.

- Транспортный и пассажиропоток через госграницу, по расчетам, увеличатся. Новые погранпереходы на это рассчитаны?

- Пока только ПП «Пограничный» после реконструкции, остальные используют текущие показатели. Дело в том, что наращивание пограничной инфраструктуры повлечет за собой необходимость развития авто- и железных дорог. Это уже не в ведомстве Росграницы, ответственность ложится на федеральные и местные органы власти. Наиболее проблемная часть – автодороги. По расчётам «ГИПРОДОР НИИ», чтобы обеспечить перевозки только половины прогнозируемых объёмов грузов по коридору «Приморье-1» и взять половину груза на автоперевозки, нужно вложить в развитие автодорог около 140 млрд рублей. Железнодорожникам проще, им вместе с подвижным составом требуется около 20 млрд рублей. Вложения окупаемые, ставятся так называемые «вертушки» - составы из порта Восточный идут в Гродеково и обратно. Для этого в Гродеково нужны перегрузочная станция и расширение сети подъездных путей. Гораздо сложнее с автодорогами.

Как только появится возможность быстро возить грузы через границу, то автоперевозчики снизят тарифы и начнут работать в прогнозируемых объемах. И в скором времени от наших автодорог ничего не останется. Мы считаем, дороги в рамках международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» необходимо перевести в состав федеральных и развивать целенаправленно в рамках подпрограммы «Автодороги». Сейчас статус федеральных имеют только участки от Уссурийска до Владивостока и от Владивостока до Находки. От Уссурийска до границы и от Углового в сторону Находки - дороги уровня субъекта федерации. У Приморского края есть все основания для перевода этих дорог в состав федеральных. Если администрация края примет решение и подаст заявку в Минтранспорта РФ, то вопрос может быть решен. То же самое касается дорог от границы до порта в б.Троицы и Зарубино.