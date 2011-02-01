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Главы компаний вынуждены дружить с властями для сохранения дела

01 Февраля 2011, 14:31 | Дальний Восток

Инвестиционный климат в России улучшается, однако иностранных инвесторов по-прежнему отпугивают слабые правовые гарантии, высокий уровень бюрократии и коррупции, отмечает в своем докладе аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC).

Эта оценка подтверждается результатами недавних соцопросов. Руководители компаний вынуждены дружить с представителями власти, от которых зачастую зависит, сможет ли фирма продолжать свою деятельность.

Личные знакомства с работниками государственных органов и контролирующих организаций для решения проблем компании использовали 65% российских руководителей, показал опрос, проведенный Исследовательским центром рекрутингового портала Superjob.ru среди директоров отечественных предприятий и организаций из всех округов страны.

Рано или поздно проблемы возникают у любой организации, и тогда перед руководством встает непростой вопрос о том, как выйти из сложившейся ситуации, отмечают специалисты. Судя по результатам исследования, к альтернативным (т.е. незаконным) способам решения проблем прибегали 65% компаний. По словам руководителей компаний, для этого им приходилось задействовать личные связи и знакомства в госорганах и контролирующих организациях.

При этом многие респонденты признаются, что они давно свыклись с таким положением дел: «Различные структуры власти очень сильно переплетены, и без этого невозможно, в этом сущность и менталитет российского чиновника. Большинство из тех, кто приходит на вакансию госслужащего, имеют чёткие представления о том, чего они хотят от этой должности»; «Это моя работа»; «Проблемы с госорганами можно решить только так». При этом мужчины-руководители гораздо чаще прибегают к такому способу общения с чиновниками, чем женщины: 68% против 52%.

В свою очередь 25% директоров утверждают, что им никогда не приходилось использовать личные знакомства в госструктурах для решения проблем компании. Но это не значит, что все эти руководители такие «правильные» - по словам опрошенных, они просто не имеют «подобного круга знакомств». Другие же считают такой способ решения проблем неэффективным и дорогим: «Всегда можно найти компромисс. А через знакомых всегда дороже и сложнее».

В том, что они оказывались в ситуациях, когда им приходилось давать взятки чиновникам, признались 40% российских руководителей («Иначе фирму закрыли бы»). И вновь мужчин среди них больше, чем женщин (41% против 30%).

Никогда не давали взяток представителям госструктур 43% директоров (41% среди мужчин и 56% среди женщин), по мнению которых «дешевле все решить законно». Некоторые из них все же признают, что время от времени приходят к чиновникам не с пустыми руками, однако считать это взяткой категорически отказываются: «Такие мелочи, как бутылка шампанского или коробка конфет, это не более чем проявление внимания по случаю праздников».

О высоком уровне коррупции свидетельствуют опросы и простых граждан. По итогам опроса, проведенного в октябре Фондом общественного мнения (ФОМ), на высокий уровень коррупции в стране указало 80% респондентов. В то, что уровень коррупции в стране низкий, верит лишь 1% опрошенных. При этом 36% полагают, что уровень коррупции сейчас только растет (противоположное мнение - лишь у 8% опрошенных).

Время проведения опроса: 5-20 декабря 2010 года; выборка: директоры/руководители с окладом более 70 тыс. рублей; размер выборки: 600 респондентов.

Автор: Александр Сухаренко
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