Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Главы компаний вынуждены дружить с властями для сохранения дела
Инвестиционный климат в России улучшается, однако иностранных инвесторов по-прежнему отпугивают слабые правовые гарантии, высокий уровень бюрократии и коррупции, отмечает в своем докладе аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC).
Эта оценка подтверждается результатами недавних соцопросов. Руководители компаний вынуждены дружить с представителями власти, от которых зачастую зависит, сможет ли фирма продолжать свою деятельность.
Личные знакомства с работниками государственных органов и контролирующих организаций для решения проблем компании использовали 65% российских руководителей, показал опрос, проведенный Исследовательским центром рекрутингового портала Superjob.ru среди директоров отечественных предприятий и организаций из всех округов страны.
Рано или поздно проблемы возникают у любой организации, и тогда перед руководством встает непростой вопрос о том, как выйти из сложившейся ситуации, отмечают специалисты. Судя по результатам исследования, к альтернативным (т.е. незаконным) способам решения проблем прибегали 65% компаний. По словам руководителей компаний, для этого им приходилось задействовать личные связи и знакомства в госорганах и контролирующих организациях.
При этом многие респонденты признаются, что они давно свыклись с таким положением дел: «Различные структуры власти очень сильно переплетены, и без этого невозможно, в этом сущность и менталитет российского чиновника. Большинство из тех, кто приходит на вакансию госслужащего, имеют чёткие представления о том, чего они хотят от этой должности»; «Это моя работа»; «Проблемы с госорганами можно решить только так». При этом мужчины-руководители гораздо чаще прибегают к такому способу общения с чиновниками, чем женщины: 68% против 52%.
В свою очередь 25% директоров утверждают, что им никогда не приходилось использовать личные знакомства в госструктурах для решения проблем компании. Но это не значит, что все эти руководители такие «правильные» - по словам опрошенных, они просто не имеют «подобного круга знакомств». Другие же считают такой способ решения проблем неэффективным и дорогим: «Всегда можно найти компромисс. А через знакомых всегда дороже и сложнее».
В том, что они оказывались в ситуациях, когда им приходилось давать взятки чиновникам, признались 40% российских руководителей («Иначе фирму закрыли бы»). И вновь мужчин среди них больше, чем женщин (41% против 30%).
Никогда не давали взяток представителям госструктур 43% директоров (41% среди мужчин и 56% среди женщин), по мнению которых «дешевле все решить законно». Некоторые из них все же признают, что время от времени приходят к чиновникам не с пустыми руками, однако считать это взяткой категорически отказываются: «Такие мелочи, как бутылка шампанского или коробка конфет, это не более чем проявление внимания по случаю праздников».
О высоком уровне коррупции свидетельствуют опросы и простых граждан. По итогам опроса, проведенного в октябре Фондом общественного мнения (ФОМ), на высокий уровень коррупции в стране указало 80% респондентов. В то, что уровень коррупции в стране низкий, верит лишь 1% опрошенных. При этом 36% полагают, что уровень коррупции сейчас только растет (противоположное мнение - лишь у 8% опрошенных).
Время проведения опроса: 5-20 декабря 2010 года; выборка: директоры/руководители с окладом более 70 тыс. рублей; размер выборки: 600 респондентов.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса