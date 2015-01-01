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Tele2 планирует запустить 3G на Сахалине и в Еврейской автономной области
"Золотой Рог" провел опрос: "Чего хорошего вы ожидаете в 2015 году?"
Владимир ОCИПЕНКО, генеральный директор Tele2 Дальний Восток:
- От нового года я, как и многие, жду обновления - новых идей и свершений. Стремлений много - и нужно стараться, чтобы они исполнились. Конечно же, мы ожидаем успешной реализации проектов 2015 года по запуску сети Tele2 в Хабаровском крае, старту операций под брендом Tele2 в Приморье, планирует запустить 3G на Сахалине и в Еврейской автономной области.
В уходящем году мы стали участниками важного события в телекоммуникационной отрасли России - создания нового федерального сотового оператора путем интеграции Tele2 и мобильных активов «Ростелекома». Появление еще одного крупного игрока, действующего в масштабах всей страны, серьезно изменит картину рынка - приведет к развитию конкуренции, повышению доступности услуг связи для населения. Поэтому следующий год для нас обещает быть богатым на события. Нашими главными приоритетами являются запуск операций в Москве, запуск 3G в действующих регионах, старт работы под брендом Tele2 мобильных активов, переданных «Ростелекомом», выход в новые регионы. Подводя итоги 2014 года, прежде всего благодарю абонентов, которые выбрали услуги Tele2 в уходящем году, за доверие и поддержку. Желаю дальневосточникам в новом году крепкого здоровья, семейного благополучия, стабильности и позитива.
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