Из власти - в бизнес

Туристический бизнес, на первый взгляд, не требует больших вложений - небольшое помещение, компьютер, пара сотрудников. Однако основным залогом успеха здесь являются опыт и связи, которые и создают компании репутацию на рынке. У директора туристической фирмы "Энкай" Сергея КУРАШКИНА, бывшего в советское время председателем райисполкома, связи были. Был и опыт работы с иностранными делегациями. А вот репутацию своей компании в новых бизнес-условиях пришлось завоевывать кропотливым трудом и трепетным отношением к своему делу.

- В конце 80-х я был председателем райисполкома, но по состоянию здоровья ушел с этой должности. Мне предложили работу в совместном российско-японском центре "Энкай", - рассказывает Сергей Курашкин. - Это было одно из первых предприятий, которое занималось приемом и обслуживанием иностранных делегаций. Одним из учредителей этого предприятия было хозяйственное управление администрации края и японская фирма "Тройка Inc". Владивосток был в то время закрытым портом, попасть сюда было сложно, поэтому для туристов наш город представлял большой интерес. К нам ехало много японцев, американцев, мы принимали делегации высоких уровней - это были сенаторы США, главы префектур Японии, молодежные корабли дружбы.

Потом власть не только в крае, но и в стране сменилась, город открыли, и необходимость в таком предприятии отпала. А тот опыт, который у нас был наработан, мы перенесли в частное туристическое предприятие и продолжили начатое дело - принимали иностранные делегации. Мы были одними из первых, кто начал работать на Китай. Время тогда было очень интересное - можно сказать, что мы стояли у истоков российско-китайских отношений.

- Вы возили туристов в наш город еще в то время, когда Владивосток был закрытым. Что особенно привлекало здесь туристов?

- В то время сюда стремились иностранцы - это был город-крепость, попасть сюда считалось престижным. Они искали с нами какие-то контакты, бизнесмены приезжали с конкретными предложениями. Но многие фирмы, которые в то время создавались совместно с иностранцами, сегодня уже не существуют. И причина, прежде всего, в высоких налогах которые очень пугают иностранных инвесторов.

Они не понимают, почему предприятия, которые во всем мире приносят прибыль, в России работают на грани рентабельности. Многих иностранцев именно непомерное налоговое бремя заставляет уходить с нашего рынка.

- Интересно, когда город был закрытым, сюда рвались и туристы, и бизнесмены, а сегодня, когда он открыт для всех, поток туристов заметно уменьшился?

- Сейчас мы не можем иностранцев чем-то удивить. По сути, у нас совсем немного мест, которые можно показывать туристам. Более того, у нас мало хороших гостиниц, потому что основная ставка делается на китайцев. А китайские предприниматели через подставных лиц регистрируют на нашей территории туристические фирмы, гостиницы, рестораны, и все полученные от туристов деньги уходят обратно в Поднебесную. Кроме этого, было время, когда китайское правительство предоставляло своим гражданам большие льготы на поездку в Россию - им путешествие обходилось практически бесплатно. Сегодня этого нет, поэтому поток даже китайских туристов значительно снизился. Да и с чего бы он увеличивался - иностранцев невозможно возить по нашим улицам. У нас нет нормальных дорог, туалетов и т.д.

- Но кто-то все-таки едет к нам?

- Время, когда на Дальний Восток потоком шли иностранцы, давно миновало. Но мы до сих пор мы работаем с японцами, принимаем молодежные делегации. Их немного, но они есть.

Как правило, они останавливаются в семьях - японскую молодежь интересует, как живут люди в России. Мы их расселяем по семьям, они проводят вечер и ночь в семье, утром мы их забираем, везем на экскурсии. Молодежи такая программа очень нравится. Мне приходилось двух девочек брать к себе в семью, и впечатления у нас остались очень яркие. Это очень интересные люди, у них другой менталитет, но молодежь находит точки соприкосновения.

Китайское направление мы тоже оставили. Челночный бизнес, который сегодня в основном процветает, нас не интересует. Мы пошли по другому пути - предлагаем туристические маршруты в Далянь, Пекин и Шанхай. На наш взгляд, уже пора переходить от шоп-туров непосредственно к туризму. Ну а вообще мы можем сегодня отправить туристов в любую точку земного шара.

- В советское время вы занимали довольно высокий пост, ваши связи помогли вам в организации бизнеса?

- Я не могу сказать, что те связи, которые были наработаны, нам не помогли. Конечно, помогли. Многие вопросы решались проще только потому, что многие люди знали меня, многих знал я. И я благодарен судьбе, что мне удалось поработать в таком органе, как райисполком, поэтому мне немного обидно за сегодняшних руководителей города и края.

В прежние времена существовала такая система, как ротация кадров. Человек должен был поработать в структуре на одной должности, потом на другой, и, если у него все получалось, он поднимался все выше и выше. Я считаю, что это правильно. Кадры росли, они многое узнавали. И когда человек приходил на пост главы города, он уже знал, что ему предстоит делать. А сегодня люди приходят, и на них наваливается масса совершенно незнакомой работы. Я не говорю, что они не справляются. Но прежде чем они начнут справляться, узнают механизм работы, должно пройти какое-то время. И самое главное - все время приходят новые команды. С одной стороны, новый человек должен прийти со своей командой, но с другой - это должна быть команда профессионалов... Это не в качестве критики, а в качестве рассуждений простого жителя Владивостока.

- Вы начинали бизнес, когда рыночные отношения еще только зарождались. Тогда, во времена дикого рынка, было проще делать бизнес?

- В то время было и интересней, и сложней. Сейчас все более стабильно, более цивилизованно. А тогда, в начале 90-х, время было тяжелое, и бизнес становился сложно. Я вспоминаю времена, когда приходили пароходы с нашими туристами из Японии. Большинство туристов везло технику, машины, и многие не довозили до дома то, что купили: приходилось вызывать ОМОН на разгрузку пароходов. Сейчас этого нет, все стало цивилизованно. В этом отношении работать стало проще, хотя сложностей в бизнесе хватает. Это сложности с ведением бизнеса, решением проблем - многие вопросы и сегодня решаются очень сложно.

- Но бизнес, в том числе и туристический, не стоит на месте. Как планирует развиваться ваша компания?

- Те направления, которые есть, мы оставлять не собираемся. Более того, будем их развивать и совершенствовать, искать что-то новое. Но сегодня уже очень трудно найти такое направление в туристическом бизнесе, которое бы значительно изменило расстановку сил на рынке. Согласитесь, сложно придумать маршрут, который сразу увеличит поток туристов на 50%. Поэтому основной акцент туркомпании делают на качество обслуживания. И это правильно.

- Конкуренция на этом рынке жесткая?

- Слишком много туристических компаний. Многие компании создаются, потом закрываются, отработав небольшой промежуток времени. Я считаю, что везде должны работать профессионалы. Если компания заняла определенную нишу, профессионально работает, то у нее есть перспективы. Ну а туристы идут именно в те компании, которые знают, которые проверены. В первую попавшуюся уже редко кто приходит. Все-таки мы уже пожили в рыночных условиях почти 20 лет, сегодня все зависит от того, какая у фирмы репутация.

- Насколько вообще туристический бизнес сегодня рентабелен? Представители туристических компаний все чаще заявляют о том, что их прибыль с каждым годом становится все меньше - растут цены на транспорт, услуги гостиниц и т.д., а повышать цены на путевки компании не имеют возможности?

- Нельзя сказать, что турбизнес высокорентабелен. Действительно, нам за все приходится платить - за транспорт, гостиницы, экскурсионное обслуживание. Естественно, с каждой услуги стараешься небольшой процент взять себе, но этот процент становится все меньше. Мы выходим на цивилизованный рынок, и если завышать цены, то клиенты к нам просто не пойдут. Даже японцы, с которыми мы давно работаем, прежде чем прислать группу, свяжутся с несколькими фирмами, оценят уровень сервиса, качество услуг, расценки, и только потом делают предложение. Наработанные старые связи все-таки дают о себе знать - они как правило, работают уже с проверенными компаниями. А мы, чтобы не подвести, уже не завышаем цены.

- Но ваша компания все-таки нашла возможность развиваться. Например, открыла боулинг-клуб "Энкай". Это своего рода диверсификация бизнеса?

- Кроме туризма мы перепробовали много сфер деятельности. Торговали яблоками, детской одеждой, искали направления расширения бизнеса и остановились на сфере развлечений.

- А почему именно боулинг? Это оказалось ближе?

- Это было интересно. Мы образовались как частная фирма в 1992 г., а в 1997 г. родилась идея построить во Владивостоке боулинг. Мы были за границей, посмотрели, что это такое. Провели переговоры с китайскими партнерами и решили здесь открыть такое предприятие. Ближайший к нам боулинг-центр находился тогда за 6 тысяч километров в Иркутске. У нас с 1 января 1998 г. открылся первый на Дальнем Востоке боулинг-центр "Энкай". Боулинг - очень демократичный вид спорта и отдыха, сюда можно прийти семьей или компанией, можно отметить здесь день рождения или какой-нибудь праздник. И когда люди проводят в боулинг-центре какое-то время с друзьями, семьей, они остаются очень довольны. Кстати, у нас кроме пива не продаются никакие спиртные напитки.

- Этот бизнес-проект окупился?

- В нашем государстве сложно говорить об окупаемости. Налоговая политика построена так, что тяжело окупаться. Боулинг работает на грани рентабельности, но я считаю, что такие центры нужно строить. Дело в том, что окупаемость будет тогда, когда будет полный комплекс - боулинг-центр, детская комната, ресторан, тогда это будет приносить большую прибыль. Например, в Японии человек приходит в развлекательный комплекс, там есть и сауна, и ресторан, и боулинг, и другие развлечения. В таком центре можно провести целый день. Если такие комплексы появятся у нас, это будет очень здорово. Но все это требует от бизнесменов больших вложений, наверное, поэтому индустрия развлечений у нас пока слабо развита.

- Вы не планируете расширять это направление?

- Есть мысли, но пока сложно об этом говорить. На той базе, на которой сейчас находится боулинг-центр, точно нет. Потому что развиваться можно только тогда, когда помещение находится в собственности. Когда что-то арендуешь - а мы арендуем помещение для боулинг-центра - особой выгоды не получишь.