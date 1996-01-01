Крестьянская смекалка

До 1 января главам регионов, в том числе и губернатору Приморского края, "рекомендовано доложить" в Минсельхоз о готовности края к Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Об этом говорится в протоколе, принятом на заседании комиссии Правительства РФ по вопросам агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, состоявшейся в начале ноября этого года.

Еще ранее, 31 октября, свет увидело постановление правительства № 651 "Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи", которое разложило по полочкам права и обязанности федеральных и региональных властей при подготовке и проведении переписи. Тем самым был дан старт очередной грандиозной общегосударственной кампании.

На сегодняшний день осталось определиться с бюджетом переписи и с переписчиками. Объект переписи - сельхозпроизводители, или, говоря бюрократическим языком, "переписной контингент" в основном уже определен, и сложностей с предстоящей переписью в органах статистики не видят. А они, как показывает практика, есть. Менталитет нашего сельхозпроизводителя может стать непреодолимой преградой на пути государства взять его "на карандаш".

Досье В соответствии с Федеральным законом сельскохозяйственная перепись пройдет с 1 по 25 июля следующего года. Главная цель мероприятия - обеспечить формирование федеральных информационных ресурсов об основных характеристиках и структуре сельского хозяйства, о наличии и использовании его ресурсного потенциала, возможность получения статистической информации в области сельского хозяйства по муниципальным образованиям. Кроме того, станет возможным впервые за более чем 80 лет получить детальные характеристики российского сельскохозяйственного производства и продовольственного комплекса.

Судя по проводимой и уже проведенной работе как самой администрации, так и Приморскстата, закрепленной в ряде документов, проблем возникнуть действительно не должно. На сегодняшний день во всех муниципальных образованиях созданы комиссии по подготовке к переписи. Уточнены списки сельхозпроизводителей и завершается работа по заполнению похозяйственных книг. Сегодня во всех районах и городах Приморья уже набран штат уполномоченных сотрудников статистики, которые занимаются черновой работой по подготовке к переписи. По словам заместителя Приморскстата Ларисы КИСЕЛЕВОЙ, в большей части городских округов им выделены помещения, где-то не возникло проблем с оргтехникой, а поскольку уже есть все нормативные документы, то дальнейшая работа определена.

Сегодня на повестке дня два вопроса. Первый заключается в финансировании предстоящей кампании. Приморскстат смету предстоящих расходов рассчитал, она согласована с администрацией края, но конкретных бюджетных цифр, как и вливаний, пока нет. Из-за этого нельзя даже приблизительно рассчитать штат переписчиков, поскольку, как и при переписи населения три года назад, "уполномоченные" переписчики будут за свою работу получать деньги. Второй вопрос гораздо сложнее. Много ли в селах, деревнях и городах желающих описать свое подворье? Как объяснить затюканному сельхозпроизводителю о необходимости переписи, особенно там, где речь идет о необходимости учета обрабатываемой земли, размеров подсобного хозяйства, поголовья скота? Здесь, суда по всему может возникнуть даже не вопрос, а большая проблема.

Итоги предварительной сельхозпереписи, проведенной в четырех регионах страны в прошлом году, прекрасно показали, насколько именно крестьянство не доверяет всякого рода государственному учету.

За примерами далеко ходить не надо, достаточно вспомнить эпидемиологическую обстановку прошедшего лета, когда в районах свирепствовал ящур. В то время, как информация об этом опасном для крупного рогатого скота заболевании только появилась, селяне в первую очередь прятали свое "копытное" поголовье от ветеринарных инспекторов. Даже для статистов было откровением, насколько большое у нас личное стадо! И при этом только и разговоров, как о ежедневно сокращающемся поголовье! Не успокаивают селян и заверения "уполномоченных" переписчиков о порядке и последствиях переписи. Если городского жителя с его шестью сотками еще можно убедить в том, что информация о нем и его участке станет достоянием компьютера и федеральной базы, то вызвать доверие хозяина стада в 30-40 голов из глубинки кажется делом бесперспективным.

Хотя, как заявляют в Приморскстате, по огородническим объединениям перепись будет проводиться в выборочном порядке. Это объясняется физической невозможностью пересчитать, не то что переписать их всех. Методика достаточно сложная, и перепись будет проведена как опрос общественного мнения.

Данные будут занесены в компьютер, где все участники переписи, независимо от форм собственности, будут обезличены. Так же будет и с фермерами разного калибра, частниками и прочими индивидуалами.

В подтверждение того, что анонимность имущественного и земельного статуса каждого сельхозпроизводителя будет сохранена, статисты приводят пример переписи населения. Не так давно переписные бланки, в которые вносили данные граждан, были сожжены, а до того на протяжении трех лет к ним не была допущена ни одна сторонняя организация.

Еще в сентябре-октябре, когда сезонная распродажа даров полей и огородов на владивостокских рынках была в самом разгаре, мы поинтересовались у селян об их осведомленности насчет предстоящей переписной кампании. Ответ был не столько удивителен, сколько закономерен.

Так, на "социальном" рынке, что расположен на ул. прапорщика Комарова, сельхозпроизводители из Уссурийского района понятия не имели, что в июле будущего года к ним нагрянут переписчики. Это при том, что в комиссию по организации сельскохозяйственной переписи входит глава городского округа Уссурийск и Уссурийский район. Аналогичные ответы были получены и на других городских рынках. О переписи ничего не было известно селянам Черниговского, Спасского, Яковлевского районов, а также сельхозпредприятий Артема и Партизанска.

И только тавричанские фермеры были в курсе того, что в июле их "перепишут", на что они, как и подобает, с крестьянской смекалкой ответили: "Уведем стада в лес, а земли у нас и так кот наплакал".