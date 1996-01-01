Иногда они возвращаются

Накануне нового промыслового сезона рыбная промышленность Дальнего Востока оказалась в достаточно сложном положении. С одной стороны, сегодня она показывает самые высокие за все последние годы темпы роста, а с другой - налицо необходимость и неизбежность изменений. Вопрос лишь в том, какими они будут.

Нынешний год для рыбной промышленности Дальнего Востока действительно можно считать самым успешным за последние пять-шесть лет. Отрасль не только показывает необычайно высокие темпы роста - по итогам 9 месяцев они превысили 10%, но и наконец-то стала работать с положительным финансовым результатом.

Еще более впечатляющими выглядят индивидуальные достижения отдельных компаний. Так, сразу два рыбопромышленных предприятия - НБАМР и сахалинский "Гидрострой" - вошли в первую десятку рейтинга эффективности крупнейших компаний Дальнего Востока, обогнав многие телекоммуникационные и золотодобывающие предприятия (подробнее об этом - в аналитическом сборнике "100 крупнейших компаний ДВ", который выйдет в свет в декабре).

Две другие компании - ТУРНИФ и "Интрарос" - минувшей осенью стали объектами купли-продажи. Причем их прежние владельцы смогли продать свои акции по очень высокой как для рыбной промышленности, так и для всей экономики Приморья цене. Фактически можно говорить о том, что за всю историю края было совершено лишь две более крупные сделки: с акциями "Примтелефона" и "Восточного порта". Более наглядного свидетельства роста инвестиционной привлекательности отрасли и придумать сложно.

Основной причиной случившегося, бесспорно, стало увеличение объемов вылова водных биоресурсов. Однако не менее важное влияние оказал еще один ключевой фактор - стабильность. В 2005 г. руководство многих рыбодобывающих компаний впервые смогло вовремя получить все разрешительные документы и заранее спланировать свою деятельность, эффективно используя имеющиеся у них ресурсы.

Бочка дегтя

Впрочем, все эти позитивные изменения обнажили целый ряд застарелых проблем отрасли. Основные из них хорошо известны. Это отсутствие глубокой переработки биоресурсов, незаконный промысел и массовое использование различных "черных" и "серых" схем сокрытия выручки, которые в совокупности наносят колоссальный экономический ущерб.

Причем, как показывают самые последние исследования, проведенные Ассоциацией рыбохозяйственных предприятий Приморья, даже несмотря на сокращение запасов наиболее ценных объектов промысла, масштабы этого ущерба не только не сокращаются, но и даже увеличиваются. Сегодня цена вопроса составляет не менее $1 млрд.

Иными словами, нынешняя ситуация в рыбной промышленности Дальнего Востока чем-то напоминает предаукционный период - положение отрасли более или менее стабильное, в ней как легально, так и нелегально циркулируют немалые финансовые потоки, а масштабы незаконного промысла биоресурсов превышают все допустимые пределы и требуют принятия каких-то мер.

От того, какими могут быть эти меры, и зависит будущее рыбной промышленности Дальнего Востока. И хотя реальных методов решения проблемы не так уж и много, на выходе может быть получен самый неожиданный вариант.

Причина - проста. Промысел биоресурсов - это по-прежнему не только большие деньги, но и большая политика, в которую активно играют как представители регионального партхозактива, так и федеральные министерства и ведомства.

Политэкономический выбор

Несмотря на существование различных методов борьбы с незаконным промыслом, в реальности все из них можно свести к выбору одной из двух альтернатив. Необходимо либо добиться более эффективной работы от действующей системы, либо предложить нечто принципиально новое.

Меры по совершенствованию действующей системы контроля хорошо известны: усиление пограничников, которые сегодня, как известно, находятся под крылом ФСБ, доведение до логичного завершения системы позиционирования судов, повышение ответственности за незаконный промысел и работа на дипломатическом "фронте".

Проблема лишь в том, что все эти меры рыбная промышленность Дальнего Востока уже проходила, но никаких значительных результатов достигнуто не было. Все попытки совершенствовать нынешнюю систему контроля неизбежно сталкивались с проблемой слабости и коррумпированности госаппарата.

Наибольшего прогресса в решении этого вопроса удалось достичь в начале 2002 г. После длительных переговоров Япония согласилась ввести запрет на оформление рыбопродукции в своих портах без предоставления грузовых таможенных деклараций (ГТД). Первое время часть поставок незаконно добытой рыбопродукции переориентировалась в Южную Корею, но вскоре, под давлением внутреннего японского лобби, запрет перестал действовать, и все вернулось на круги своя.

Рыба на берег

Второй вариант борьбы с незаконным промыслом предполагает кардинальное изменение действующей системы контроля - перенос "центра тяжести" из открытого моря на российский берег. До последнего времени считалось, что сделать это можно лишь одним способом - объявить о введении обязательного декларирования всей рыбопродукции, добытой в 200-мильной экономической зоне РФ.

Однако не так давно в Минсельхозе РФ был разработан альтернативный способ возвращения "рыбы на берег". Согласно ему, предлагается ввести дифференцированные ставки платности за водные биоресурсы. Так, если рыбопродукция поставляется на внутренний рынок, то компания должна будет платить лишь 50% от утвержденной стоимости биоресурсов, если на внешний рынок, то либо 100% - в отношении продукции глубокой переработки (прежде всего филе), либо 250% - на всю остальную рыбопродукцию.

Впрочем, несмотря на общую идею - возвращение "рыбы на берег", - ставить знак равенства между обязательным декларированием и дифференцированными ставками платности нельзя. Результаты принятия этих решений могут разительно отличаться друг от друга.

Если обязательное декларирование в первую очередь направлено на борьбу с браконьерством, а во вторую - на создание условий для переработки и потребления рыбопродукции на территории РФ, то дифференциация ставок платности имеет прямо противоположные цели - насытить внутренний рынок и по мере возможности снизить интенсивность незаконного промысла. И введение дифференцированных ставок платности, несмотря на свою экономическую подоплеку, выглядит куда более радикальным способом возвращения "рыбы на берег".

Очевидно, что подавляющее большинство рыбодобывающих компаний к этому просто не готовы. Они не смогут ни переработать, ни реализовать основную часть рыбопродукции на внутреннем рынке и будут вынуждены по-прежнему работать на экспорт. Между тем увеличение в 2,5 раза ставок платности для многих из них будет означать фактически возвращение аукционов. Стоимость "рыбы в воде" по многим объектам действительно достигнет уровня 2001-2002 гг., когда все решал "свободный" рынок.

Принятие решения об обязательном декларировании также сулит рыбакам свои проблемы. Во-первых, в портах им придется иметь дело не с японскими и корейскими службами, для которых главное-как можно быстрей оформить продукцию, а с многочисленной российской бюрократией, имеющей поразительную взяткоемкость. Во-вторых, примерно на 5-7% возрастет себестоимость выпускаемой продукции.

Впрочем, на первый взгляд может показаться, что обязательное декларирование более выгодно рыбодобывающим предприятиям, чем дифференциация ставок платности в предложенном варианте. Оно не только обернется меньшими издержками, но и не потребует от них значительно перестраивать свою работу.

Однако это лишь в теории. На практике почти наверняка даст о себе знать еще один немаловажный фактор - все тот же незаконный промысел, на котором держится экономика многих хозяйствующих субъектов. Для них обязательное декларирование рыбопродукции может стать куда более серьезной проблемой, чем увеличение ставок платности. В конце концов, все помнят аукционы, на которых покупка квот по сверхвысоким ценам рассматривалась как своего рода билет на ведение незаконного промысла.

Сухой остаток

Очевидно, что любые попытки государства вернуть "рыбу на берег" неизбежно встретят сопротивление руководства многих рыбодобывающих компаний. Вопрос лишь, в какой форме. Захотят ли они принять меньшее из двух зол, либо решат действовать по принципу "ни шагу назад", задействовав все свои ресурсы для торпедирования любого решения?

Ответ на него пока остается открытым. Однако нельзя не замечать аналогии все с теми же аукционами. Не секрет, что сама идея купли-продажи квот на рынке появилась лишь после того, как и представители рыбацкого сообщества, и руководство Госкомрыболовства РФ прокатили введение весьма условных, по нынешним меркам, ставок платности, предоставив полный карт-бланш Минэкономразвитию РФ. Итог этого хорошо известен.