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Зональность в Находке не прошла

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Городская дума Находки отвергла предложение администрации города принять ставки единого налога на вмененный доход, учитывая коэффициент зональности. Как известно, проведенное в городе в соответствии с Земельным кодексом и государственной кадастровой оценкой земли оценочное зонирование земель муниципального образования разделило территорию округа на 38 экономических зон.

На объединенном заседании думских комиссий по бюджету, финансам и налогам, экономике промышленности и собственности, прошедшем незадолго до очередного заседания городской думы, депутаты без особых прений приняли решение ввести коэффициент К2-2, учитывающий место ведения предпринимательской деятельности, связав его с кадастровой стоимостью земли. Но на заседании думы решение этого вопроса было отложено на год в связи с тем, что он требует дополнительной проработки.

Как прокомментировал ситуацию спикер городской думы Михаил ПИЛИПЕНКО, с введением коэффициента зональности размер ЕНВД для предпринимателей, по самым скромным прикидкам, увеличился бы в два-три раза. При том, что малый бизнес и без того находится в достаточно сложном положении, эта мера привела бы к негативным последствиям.

- При обсуждении этого вопроса мы сочли возможным переголосовать его, и мнение депутатов при отмене зональных коэффициентов на этот раз было единодушным. Более того, мы смогли убедить и администрацию города в следующем году учесть лишь величину прогнозируемой инфляции, - сказал Михаил Пилипенко.

В то же время президент Лиги предпринимателей Находки Михаил ЛАПУШКИН считает, что далеко не последнюю роль в решении думы сыграло его обращение, размещенное на сайте Лиги и в средствах массовой информации. По мнению Михаила Лапушкина, принимать коэффициент без учета реальной способности налогоплательщиков и при отсутствии экономического обоснования не имеет смысла. Тем более, что прими дума другое решение, существовала бы реальная отмена его через суд. В этом случае весь 2006 г. действовало бы налогообложение нынешнего года, а городской бюджет недосчитался бы значительных сумм.

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