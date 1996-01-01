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К2 во Владивостоке
С 1 января 2006 г. полномочия по принятию решений о применении налогового режима в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) передаются на местный уровень - представительным органам власти муниципальных районов и городских округов. Думой города Владивостока 28 октября 2005 г. принято решение №109 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в городе Владивостоке". Решение думы вступает в действие с 1 января 2006 г.
В документе определены виды предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится ЕНВД, а также установлены значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности. Этот коэффициент понижающий и при расчете влияет на снижение суммы налога.
Система налогообложения в виде ЕНВД не является чем-то новым для предпринимателей города Владивостока. Единый налог на вмененный доход действует на территории города Владивостока с 1 июля 2000 г. Во Владивостоке 7 560 предпринимателей и юридических лиц являются плательщиками единого налога на вмененный доход. За 10 месяцев 2005 г. ими уплачено в бюджет города 292 207 тыс. руб.
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности установлена Налоговым кодексом Российской Федерации. Главой 26.3 Налогового кодекса определены виды деятельности, размер базовой доходности по каждому виду деятельности, ставка налога 15% от величины вмененного дохода, порядок и сроки уплаты налога. Плательщики ЕНВД освобождаются от уплаты налога на прибыль, налога на имущество, единого социального налога (ЕСН), налога на добавленную стоимость (НДС).
Наряду с этими налогами индивидуальные предприниматели освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Для плательщиков ЕНВД упрощается налоговая отчетность, расчет налога прост и не зависит от конкретных результатов деятельности, а оплачивается с определенного законом показателя доходности для каждого вида деятельности, откорректированного на коэффициенты.
Кроме того, единый налог на вмененный доход может быть уменьшен до 50% на суммы уплаченных взносов в Пенсионный фонд, выплаченных пособий по временной нетрудоспособности, вознаграждений работникам, страховых взносов.
Какие же изменения ожидают плательщиков единого налога на вмененный доход в 2006 г.?
В соответствии с внесенными изменениями с 1 января 2006 г. отменен корректирующий коэффициент базовой доходности, зависящий от кадастровой стоимости земли. С 2006 г. для расчета ЕНВД будут применяться только два корректирующих коэффициента: К1 - коэффициент-дефлятор, учитывающий изменения потребительских цен и устанавливаемый ежегодно Правительством РФ; К2 - понижающий (от 1 до 0,005) коэффициент, учитывающий особенности предпринимательской деятельности.
Расширен перечень видов деятельности, переводимых на уплату ЕНВД. Дополнительно переводятся на ЕНВД деятельность нестационарных точек общественного питания, распространение и размещение рекламы на транспортных средствах, сдача в аренду торговых мест на рынках, деятельность гостиниц при общей площади спальных помещений не более 500 кв м.
Единый налог на вмененный доход является одним из основных источников пополнения доходов городского бюджета, 90% налоговых поступлений по ЕНВД зачисляется в бюджет города Владивостока. Эти средства используются для обеспечения жизнедеятельности города, на благоустройство и финансирование социальных программ.
Об авторе. Ольга КОЗЕРАЦКАЯ, первый заместитель главы администрации г. Владивостока.
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