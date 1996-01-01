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Опять запахло прихватизацией

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Правительственное постановление об изменении в процедуре приватизации, которое должно увидеть свет в ближайшее время, способно привести к росту коррупции. Такое мнение высказал корреспонденту "ФК-Новости" аудитор Счетной палаты РФ Александр БЕЛЯКОВ.

Речь идет о планах допустить непосредственно к продаже приватизируемых объектов еще одного игрока - Федерального агентства по управлению госимуществом. "Однако в соответствии с законом, своеобразный "эксклюзив на продажу" сегодня имеет только Российский фонд федерального имущества, - пояснил аудитор. - Федеральное агентство по управлению госимуществом готовит и передает РФФИ все необходимые для приватизации документы, но саму сделку оформляет РФФИ". Есть и соответствующее постановление правительства, где прописана, в соответствии с законом, именно такая процедура.

Таким образом, допуск к продаже приватизируемых объектов еще и Федерального агентства по управлению госимуществом является определенным нарушением приватизационного законодательства. Итог, по мнению аудитора, будет негативным. "Во-первых, может быть открыт допуск в эту сферу и других игроков, - считает аудитор.- Во вторых, сосредоточение в одних руках подготовки документов, поисков покупателя и непосредственно продажи объектов обязательно приведет к коррупции".

Александр Беляков также заявил, что российская экономика может потерять некоторые производственные отрасли из-за перепрофилирования приватизируемых предприятий.

"Федеральное агентство по управлению госимуществом очень часто слишком формально подходит к подготовке приватизационных документов, без учета того, какая судьба ожидает продаваемое предприятие", - заявил аудитор. В итоге, по его словам, "эта судьба бывает очень часто трагической". Часто предприятия, особенно средние и небольшие, покупаются исключительно ради земельных площадей. Предприятие перепрофилируется или вообще ликвидируется... Масса отечественных товаров из-за этого уменьшается, некоторые отрасли, например легкая промышленность, близки к исчезновению", - отметил аудитор. - Мы говорим об удвоении ВВП, но это надо делать путем выпуска товаров, а не путем добычи сырья".

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