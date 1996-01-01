В регионе процветает "серый" рынок брокерских услуг

На Дальнем Востоке процветает "серый" рынок таможенных брокерских услуг, когда товар декларируется брокером "за печатью клиента", а сам брокер не несет при этом никакой ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Развитию "серого брокерства", по мнению экспертов, способствует неиспользование брокерскими организациями всех предоставленных таможенным законодательством возможностей. Например, оказание брокерских услуг в любых таможнях, независимо от местонахождения брокерских компаний; сужение перечня услуг, которые могли бы предоставлять брокеры участникам внешнеэкономической деятельности при таможенном оформлении товаров; отсутствие гибкой ценовой политики в отношении предоставляемых брокерских услуг. В настоящее время в ДВФО могут осуществлять таможенное оформление товаров 295 брокерских компаний, занесенных в Реестр таможенных брокеров. Фактически деятельность в качестве таможенных брокеров осуществляют не более 25 организаций.